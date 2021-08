Sin festejo, Ramón Ibarra trabaja en el Día del Abuelo en Mazatlán

Sinaloa.- Para Ramón Ibarra Salas, la celebración del Día del Abuelo sale sobrando, pues tiene que trabajar para poder subsistir a la pensión que recibe, la cual no alcanza para mantenerse.

Ayer, sin acordarse de la fecha conmemorativa, el octogenario salió de su casa, en la colonia Independencia, en Mazatlán, para dirigirse a su lugar de trabajo, donde laboró como cualquier otro día.

Hombre trabajador

El estacionamiento de una plaza comercial de la carretera Internacional norte es el lugar donde el adulto mayor se emplea como cuidador de carros.

Dijo que hace un año, la difícil situación económica lo llevó a buscar trabajo en ese lugar, donde desde las 07:00 horas está al pendiente de los coches que estacionan en el acceso principal que conduce al complejo comercial de la colonia Jacarandas.

“Desde hace un año trabajo aquí. Vine a procurar chamba y me la dieron, y pues ahora estamos jalando para recibir las propinas que gustosamente nos da la gente que deja sus vehículos estacionados.”

Lamentablemente, reconoció que hay personas que no les dan ninguna moneda, acción que no ve mal, ya que depende de los conductores el que nazca su corazón obsequiarle una moneda que puedan llevar como sustento a su casas, donde el dinero no alcanza.

Festejo opacado

Por más de 50 años, aseguró haber trabajado en un negocio de vinos y licores de la avenida Juan Carrasco, tiempo en el que nunca conoció que hubiera un día del abuelo.

Reconoció que en su familia no festejan esta fecha, la cual pasa inadvertida, como sucede con el Día del Padre, mas no de la madre, que cada año es esperado por la ciudadanía para festejar a las madrecitas vivas y las que ya no están en la casa.

Actualmente, reconoció que disfruta el amor que le brindan sus cinco hijos, los cuales le han dado 10 nietos, a los que ama sin importar la edad que tengan, pues algunos ya son mayores y otros aún son pequeños, quienes al verlo no dudan en correr para darle un abrazo.

Ramón Ibarra Salas asegura que no es necesario que haya una fecha para recordar a los viejecitos, los cuales deben ser queridos por sus familiares, que es el regalo más grande que pueden recibir.

