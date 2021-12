Sin permiso para la construcción de mega tope en la avenida Canseco, en Mazatlán

Sinaloa.- El director de Planeación del Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mazatlán, Jorge Estavillo Kelly, aseguró que no ha firmado permiso para el mega tope de la Carlos Canseco.

Pero, si el alcalde mandó poner el tope, debe estar en trámite el permiso y seguramente era necesario, ya que hay mucho tráfico ahí. En ocasiones la única forma de que respeten límites es a través de este medio.

En ocasiones los topes son un mal necesario, aunque no le gusten a los automovilistas. Al ser cuestionado si la ley permite topes de ese tipo en la avenida, el funcionario indicó que en el reglamento sí lo contempla, viene la instalación de los topes, así como sus especificaciones, pero esto le compete a la dirección de Obras Públicas.

Asimismo, señaló que hay que entender que los topes, aunque no nos gusten, son necesarios, porque hay gente que no tiene la cultura de respetar los límites de velocidad. Añadió que el accidente de la Camarón Sábalo es por el exceso de velocidad.

Leer más: Preocupa a médicos el relajamiento ciudadano en Mazatlán ante el Covid-19

“Yo he pasado centenares de veces por ahí y no he tenido ningún problema”, apuntó Estavillo.

La instalación de los topes es porque el alcalde busca que se respete al peatón. Aceptó que tiene varias solicitudes para instalar más topes en la ciudad.