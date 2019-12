Sinaloa: Síndicas de Morena dejan de ser figura en ayuntamientos

Escuinapa.- Las sindicas procuradoras emanadas de Morena ha dejado de ser una figura decorativa en los Ayuntamientos, para ejercer su función, que es fiscalizar la aplicación de los recursos. Por lo que invitó a los alcaldes a retomar los principios emanados de la Cuarta Transformación y servir a los ciudadanos, dijo Graciela Domínguez Nava, diputada local, durante su visita al municipio.

La diputada que abandera a la bancada de Morena en el Congreso del Estado, acompañó a Olivia Santibáñez Domínguez, sindica procuradora en su informe de actividades realizado el domingo por la mañana.

“Las sindicas emanadas de Morena han venido poniendo en revolución la figura del sindico, porque por muchos años de gobiernos anteriores priistas y panistas, se mantuvo una figura decorativa, no olvidemos que una de sus principales funciones es la fiscalización que es revisar la cuenta pública, de cómo se ejerce el presupuesto del gobierno municipal, es estar involucrado en la supervisión de cómo se hacen las licitaciones, las obras y las compras, toda la inversión que el gobierno municipal hace para el beneficio social”, mencionó Domínguez Nava.

Comentó que no es casual, que sea en los gobiernos de Morena en donde se esté levantando la voz, hay que ver que en los municipios en donde se está gobernando con otros partidos cuál es realmente la labor que está haciendo el sindico procurador; si se les está permitiendo hacer su trabajo, o simplemente para no tener conflictos se mantienen en una postura de no hago, ni muevo nada.

Diputada Local Graciela Domínguez Nava. EL DEBATE

La diputada dijo que ha quedado de manifiesto la resistencia que han mostrado los alcaldes de Morena, para que su administración este bajo el escrutinio de las síndicas procuradoras, por lo que los invitó a rectificar para que en el próximo año se sujeten a los principios que el presidente de la república ha señalado a través de la Cuarta transformación.

“Vemos que pone en evidencia las resistencias que hay de los alcaldes emanados por Morena, para hacer las cosas de manera distinta, creo que todavía están a tiempo de aprovechar esta oportunidad tan valiosa que nos han dado los ciudadanos para que en conjunto puedan demostrar que las cosas se pueden hacer bien con respeto a la legalidad, pero también con respeto a las personas que están al frente de cumplir con estas responsabilidades”, puntualizó.

Domínguez Nava invitó a ambas partes (sindica y alcalde) ha tenido un acto de civilidad política y de dialogo, para poder avanzar, porque al final de cuentas tienen que servir a los ciudadanos, no servirse como funcionarios públicos, que eso fue lo que prometimos y ojala que en 2020, se atienda una modificación en el comportamiento.