Sinaloa continuará con clases a la distancia hasta nuevo aviso

Sinaloa.- Ante el anuncio de la Asociación Nacional de Colegios Particulares del regreso a clases el lunes 1 de marzo, el secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en la entidad, Juan Alfonso Mejía López, aseguró que los “colegios de Sinaloa no van al baile con el resto del país”.

Añadió que aún no hay condiciones para regresar a clases presenciales, advirtiendo que en la entidad se está a la espera que la SEP y la Comisión Nacional de Salud regulen y autoricen los Centros Comunitarios de Aprendizaje para acompañar y apoyar a los alumnos en rezago y también de manera psicóloga, abundó el funcionario.

La advertencia

Dejó claro que estos centros no significa un regreso a clases presencial ni son obligatorios. Son para alumnos que lo requieran, pero se habilitarán hasta que la autoridad dé luz para abrirlos. Mejía López advierte que regresar a las aulas en estos momentos sería peligroso.

“Todos sabemos que con semáforo verde es para seguir adelante, rojo significa alto y si lo ignoramos habrá sanciones”, apuntó el funcionario durante una entrevista a distancia.

Recalcó que las clases siguen a la distancia en las 5 mil 800 escuelas del sector público y privado en la entidad.

A los padres de familia les pidió paciencia y apoyo para mantener la enseñanza a la distancia como se viene haciendo desde abril del año pasado.

Reiteró que en la entidad no van a hacer un regreso improvisado que ponga en riesgo a los alumnos, maestros y personal de apoyo.

La polémica

Este lunes, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana (ANFE-ANEP) anunció el reinicio de clases presenciales a partir del 1 de marzo, con el argumento de que el Gobierno federal ha violentado los derechos ciudadanos en materia de educación.

Se estima que 2 millones de alumnos están afiliados a escuelas y colegios particulares en toda la república, y por la pausa recomendada por las autoridades de salud se mantienen en sus hogares.

El anuncio de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares provocó opiniones encontradas en padres de familia.

Martha Alicia Torres tiene dos niños inscritos en un colegio particular del puerto, pero no está de acuerdo en regresar a las aulas, pues el niño más pequeño sufre de asma y no quiere exponerlo.

Mientras que Janete Tirado, madre de una niña, espera que el colegio les permita regresar aunque sea escalonado. Están pendientes a lo que los directores suban a la plataforma de los colegios donde estudian sus hijos.

Las sanciones

Hace unas semanas, Coepriss sancionó a un colegio particular de Mazatlán por iniciar los trabajos para su reapertura sin permiso de las autoridades.

El Dato

La incidencia

Sinaloa se mantiene en semáforo azul con 633 casos activos y 652 casos sospechosos. Las autoridades de salud advierten que la pandemia del covid-19 no ha dejado de representar un riesgo para la salud pública.