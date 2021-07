Sinaloa en lo peor de la pandemia y vemos al gobernador despreocupado, afirma diputado

Escuinapa.- Edgar González Zataraín, diputado local hace un llamado enérgico Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa, a dejar de ser indiferente con la salud de los sinaloenses, a retomar el equilibrio entre la economía y la salud pública, ya que se vive lo peor de la pandemia de Covid-19 en el estado.

El diputado local dijo que se encuentra muy preocupado ante la situación que se vive en el estado con la emergencia sanitaria, ya que percibe a un gobernador indiferente a lo que se esta viviendo en Sinaloa en materia de salud pública, muchos sinaloenses están muriendo a consecuencia de este virus y las medidas de prevención no se están respetando.

“De entrada podemos decir que hay un relajamiento de todo mundo, todos somos responsables y culpables de lo que está sucediendo. Pero lo que sí es inconcebible es que las autoridades de salud se relajen eso no se pueden aceptar, yo veo en lo particular y en mi opinión a un gobernador preocupado de la situación que está ocurriendo, desde que inició la pandemia este es el peor momento que ha tenido Sinaloa”, criticó el diputado local.

Dijo que el personal médico prácticamente permanece a la deriva, de nueva cuenta sin mucho material para hacer frente a esta emergencia sanitaria, los hospitales están saturados, hasta el tope de pacientes Covid-19.

En el caso de la zona sur el IMSS y el hospital general de Mazatlán están sobresaturados, el ISSSTE está enviando prácticamente todo al hospital general, eso se los informo con conocimiento de causa, con pláticas y entrevistas con algunos médicos”, indicó.

González Zataraín mencionó que se tienen que activar nuevamente el hospital militar al público para atender casos de Covid-19, porque se desinstaló hace tres semanas, se cerró al público cuando más se necesita al estar la pandemia en estado crítico.

“El área de Covid-19 que se construyó en el estacionamiento del hospital general Martiniano Carvajal que tanto se presumió el año pasado, que costó mucho dinero y que estaba muy avanzado para atender las emergencias, pues no está instalado, se suponía que este espacio era para cuando el hospital estuviera saturado, este espacio funcionaría. Pero no está instalado. Solo se tomaron las fotografías al principio de la pandemia, se le dio difusión y se retiró, hoy se requiere y es urgente su instalación”, denunció.

Las farmacias de los hospitales de los centros de salud y hospitales generales prácticamente están cerradas y sin medicamento, la gente es un peregrinar hasta por lo más básico.

“Lo peor del caso es que las autoridades hagan como si no pasara nada, son todos los días muchos muertos, me pasaron datos que tan solo el día de ayer cinco personas fallecieron, y las autoridades siguen sin tener un control, ya no se aplican los operativos en restaurantes, en los centros nocturnos y espacios en donde hay aglomeraciones, vemos estos espacios atiborrados sin control alguno”, lamentó.

El diputado local de los municipios de El Rosario y Escuinapa dijo que no todo es culpa de la autoridad, también es responsabilidad de los ciudadanos que saben que la situación está difícil y sigue, haciendo aglomeraciones, festejos, reuniones y convivios y no respetando las medidas.

“La verdad que estoy muy preocupado por la situación que estamos viviendo, no veo a las autoridades haciendo el llamado, al contrario veo a un gobernador haciendo reclamos a la autoridad de Durango para que no difundan que no vengan a Mazatlán cosas que para mí son aberrantes. Tenemos que cuidar la economía del Estado, pero también hay que cuidar la salud, debe haber un equilibrio y ese equilibrio se ha roto, está más cargado al sustento de la economía y hay que respetar ese es mi llamado”, puntualizó.

Finalizó diciendo que se tienen que retomar las recomendaciones y que si la gente no hace caso aplicar la ley y exigir respetar los acuerdos establecidos para esta pandemia.

