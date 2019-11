Coepriss emite recomendaciones a Juntas de Agua Potable en Sinaloa

Escuinapa.- Las juntas municipales de agua potable de los 18 municipios en Sinaloa, no cumplen al 100 por ciento con las acciones de cloración que se requieren para cumplir con la norma 127, que regula las condiciones de calidad del agua; por lo que la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepriss), se mantiene en constante monitoreo en todo el estado.

Jorge Alán Urbina Vidales, responsable en Sinaloa de Coepriss informó que en coordinación con Coepriss nacional se efectúan los monitoreos de la calidad del agua potable de los 18 municipios de Sinaloa, se está haciendo un muestreo de manera constante.

“En todos los municipios se han registrado fallas en la cloración, pero no de la misma manera, hay municipios que cumplen con el 95 por ciento. Si hay alguna falla se corrigen de manera inmediata, precisamente por ello existe este programa, para cuando se detecta una lectura de cloración fuera de la norma 127 que es la que regula las condiciones de calidad del agua potable que surte a los municipios a la población”, explicó Urbina Vidales.

Comentó que cuando se encuentra algún tipo de irregularidad de manera inmediata se notifica a los presidentes municipales, a las Juntas de Agua Potable para que hagan la corrección correspondiente, es simplemente una coadyuvanza con los municipios para.

Jorge Alán Urbina Vidales, responsable en Sinaloa de Coepriss. Foto: EL DEBATE

“En Escuinapa sí hemos encontrado un alto porcentaje de no cumplimiento de la no cloración, pero inmediatamente nos comunicamos, van y reparan, tal vez sea las condiciones de la red de potabilización lo que es el sistema de inyección de cloro los que no funcionan”, explicó.

Dijo que para que Escuinapa se ponga a la par con otros municipios, respecto a la calidad de cloración con otros municipios se debe poner más cuidado, para que se intensifique la supervisión de la misma Junta de Agua Potable para mejorar el cumplimiento de la cloración del agua, ya que se encuentra en un rango menor al 95 por ciento.

“El problema de cloración en Escuinapa no es un tema reciente, es algo que viene arrastrando de meses a tras, por ello hacemos un llamado a la presidencia municipal (Emmett Soto) para que se aplique en mejorar la Norma 127 que se refiere a los parámetros del agua que están haciendo llegar a la población”, hizo el llamado el titular a nivel estado de Coepriss.