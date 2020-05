Sinaloa se coordinará con Federación para regresar a la Nueva Normalidad por COVID

Escuinapa, Sinaloa.- Si bien cada entidad en el país tiene sus particularidades, la coordinación con el Gobierno de la República para seguir conteniendo el Covid-19 es fundamental, afirmó el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En ese sentido consideró que la prioridad para todos los gobiernos es la salud, y en base a ello es como deberán actuar las autoridades sanitarias, por lo que es importante que se valore la participación de todos los gobernadores.

Adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una videoconferencia con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para revisar justamente este tema de los indicadores.

En Sinaloa, insistió, vamos a trabajar de la mano con la Federación. “Sabemos que la Federación está tomando muy en cuenta la opinión, el sentimiento de los gobernadores y eso vamos a hacer, que se combine bien para que se tomen las mejores decisiones en la reapertura de las diferentes actividades económicas pues sabemos que también hay una crisis de la economía, que los negocios están padeciendo, sufriendo mucho, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos de la salud”.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel comentó que tiene confianza en los sinaloenses, pues se han mejorado varios indicadores, entre ellos el de la ocupación hospitalaria (que es del 48 por ciento), así como el porcentaje de personas recuperadas del contagio del COVID, que supera el 70 por ciento de los casos en todo el estado.

“Ésas son buenas noticias, pero no tenemos que bajar la guardia, no relajarnos y ser muy responsables todos, porque no es sólo una tarea de la autoridad, sino una corresponsabilidad de todos, el cuidado personal que cada uno tenga, con su familia y la gente que nos rodea, en esa medida vamos a seguir afrontando esta adversidad y tener claro que no hay vacuna”, aclaró.

