Sinaloa sería punta de lanza en censo sobre siquiatría

Mazatlán, Sinaloa.- Sinaloa sería punta de lanza en un diagnóstico nacional sobre enfermedades siquiátricas tendiente a mejorar la atención a este tipo de padecimientos, reveló la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, durante la visita que ayer hizo a Mazatlán.

Durante una entrevista manifestó su preocupación por el problema del sector siquiátrico, uno de los últimos eslabones del Sector Salud. “El tema de los siquiátricos es uno de los últimos eslabones del sistema de salud que tiene más debilidad, y ya lo hemos comentado también con el gobernador de Sinaloa, que ojalá nos pueda apoyar porque hay muchísimos enfermos mentales que tal vez su situación económica no les permite salir o no están bien medicados o no deben de permanecer ahí”, declaró.

El apoyo

Así como Sinaloa está llamado a ser modelo nacional en preservación de archivos históricos, también lo sería en el diagnóstico de los males siquiátricos.

“Hay que hacer el diagnóstico. Creo que podemos también con el apoyo del gobernador de Sinaloa, comenzar por aquí, a ver este diagnóstico.”

El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, respecto al tema que abordó en corto con Gutiérrez Müller, dijo que los enfermos siquiátricos se encuentran en el abandono. Además de que no se conoce a ciencia cierta el tratamiento que se da a sus pacientes.

Las situaciones que ahora se quieren saber y atender es si hay maltratos, cuántas personas hay y cuáles son las condiciones de la infraestructura.

La visita

Beatriz Gutiérrez Müller estuvo en Mazatlán para inaugurar el Quinto Foro Nacional Patrimonio Cultural Sinaloa y aplaudió la decisión del mandatario de rehabilitar todos los archivos del estado y construirlos en los cuatro municipios que carecen de estos.

Resaltó la importancia de preservar en buenas condiciones los archivos históricos, para conservar la memoria colectiva de las comunidades y su historia en un mundo donde prevalece el uso del internet y todos los dispositivos electrónicos.

Invitó a los sinaloenses a que hagan suyo este proyecto y cuiden el teatro Ángela Peralta, sus monumentos y bibliotecas.