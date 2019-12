Síndica de Escuinapa denuncia represión a su labor de fiscalización

Escuinapa.- Con el respaldo de los diputados de Morena, de síndicas procuradoras de Mazatlán y Mocorito, así como de regidores y líderes de diferentes sectores de la sociedad, presentó su primer informe de actividades, Olivia Santibáñez Domínguez al frente de la sindicatura del municipio, en donde resaltó la represión que ha sufrido por ejercer su labor de fiscalizar el municipio.

En el evento que se realizó en punto de las 11:00 horas, en el auditorio de un conocido hotel, destacó la presencia de cuatro diputados locales de Morena, entre ellos su líder de bancada Graciela Domínguez Nava, las sindicas procuradoras de Mazatlán y Mocorito, regidores y líderes de diferentes sectores de la sociedad escuinapenses. Emmett Soto Grave y sus funcionarios no estuvieron presentes en este informe de actividades.

Santibáñez Domínguez dijo que aún año de ser la sindica procuradora de Escuinapa, comparece ante los ciudadanos, para informar el trabajo que han realizado con esfuerzo y venciendo las limitaciones y el estrangulamiento administrativo que les han aplicado como castigo, por no ser parte de las voces y aplausos de la nomina municipal.

Comentó que se debe estar a la altura de las elevadas expectativas de cambio y anhelos de los escuinapenses y cumplir con el lema del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Actualmente se gobierna contraviniendo los ideales de la cuarta transformación, porque no hay lugar para el nepotismo, cosa que nos han venido señalando y tristemente lo tenemos en el municipio, no hay lugar para las licitaciones a modo, para el uso indebido de los recursos públicos para favorecer a las familias y a los amigos, para quien no atiende al pueblo, para el que se marea cuando se sube aún ladrillo, para quien no respeta las leyes, para quien no rinde cuentas y para los corruptos, pero desafortunadamente siguen existiendo, tengámoslo presente, al margen de la ley nada, por encima de la ley nunca”, señaló Santibáñez Domínguez.

Puntualizó que el ejercer su labor le ha generado un gran conflicto con el presidente municipal y sus funcionarios, quienes han desatendido sus requerimientos, a los señalamientos que ha ejercido como sindica procuradora, y lo que ha recibido ha sido demandas ante diferentes instancias de gobierno.

“He sido amenazada y hasta demandada en distintos órganos, llamase Derechos Humanos y hasta en materia penal. Yo espero, porque ni así voy a desistir, porque para estar aquí necesito tener coraje, valor y muchos elementos para enfrentar no solo mis responsabilidades sino todas aquellas bajezas de las que soy objeto, vengan sus demandas y sus querellas”, expresó la Sindica, ante los aplausos de los asistentes.

Durante su discurso Santibáñez Domínguez informó que desde su dependencia se han atendido a 402 personas, 17 denuncias algunas laborales y otras contra funcionarios de la pasada administración y de la actual.

Se contribuyó para la integración del Órgano Interno de Control, actualmente están activos 17 expedientes en el Juzgado de Distrito y 34 han sido concluidos, respecto a los órganos de Jurisdiccionales del orden civil de primera instancia se encuentran activos 4 expedientes, radicados 3, en el distrito jurisdiccional de Escuinapa 2 como demandado y otro como actor y uno en Mazatlán con carácter de demandado.

En las instancias laborales hay 63 expedientes activos ante el Tribunal Municipal de Conciliación y arbitraje, en convenios, finiquitos y desistimiento hay 60.

En procesos penales la administración ha promovido y ejecutado dos acciones legales en contra de funcionarios y servidores públicos que han atentado contra los intereses municipales.