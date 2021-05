Síndica de Mazatlán vigila a funcionarios que no hagan proselitismo en horario de trabajo

Sinaloa.- La síndica procuradora, Elsa Isela Bojórquez Mascareño, indicó que están muy pendiente de los funcionarios durante este proceso electoral en Mazatlán.

Se vigila que no destinen recursos y que no realicen proselitismo dentro de su horario de trabajo. Añadió que algunas personas acuden a denunciar alguna irregularidad en el área de trabajo o ciudadanos a quejarse de una mala atención del servidor público, pero al final no aceptan firmar.

Asimismo, a quienes llegan a quejarse de que se cometió algún delito electoral, se le pide que en esos casos acudan ante el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, ya que ahí le dan seguimiento.

Bojórquez Mascareño resaltó que en estos momentos están enfocados en la auditoría del DIF Mazatlán.

El próximo mes van a terminar con esta revisión, y si hay observaciones, se darán a los directivos de la paramunicipal para que se corrijan. La revisión del rastro municipal está pendiente.

Ahí se le negó el ingreso a la síndica procuradora, tras la denuncia de un trabajador sobre acoso laboral.

De enero la fecha, la oficina de la Sindicatura en Procuración ha recibido y canalizado 63 denuncias interpuestas por parte de ciudadanos.

A su vez, se han recibido 18 peticiones de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal con referente a jubilaciones, tabulación de salario y aumento de grado.