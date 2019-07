Síndica denuncia bloqueo para auditar a la Jumapam

Mazatlán, Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán negó el acceso para una auditoría en la paramunicipal a la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, debido a que ya está siendo sometida a una revisión administrativa.

La funcionaria, en compañía de su auditora, se reunió con el gerente de la Junta con el fin de comenzar una investigación en la paramunicipal, petición que le fue negada por la directiva de Jumapam.

La síndica procuradora aseguró que la semana pasada se entregaron los documentos necesarios para que se pudiera hacer una auditoría en la paramunicipal, sin embargo, la directiva de esa dependencia le respondió con una negativa, y argumentó ya se estaba realizando otra inspección, por parte del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento.

Bojórquez Mascareño aseguró que el órgano interno de control es el brazo ejecutor de las auditorías internas que están bajo responsabilidad de la síndica procuradora, sin embargo, no le han dado información sobre el plan de trabajo que tienen.

“Quiero entrar a revisar aquí profundamente, porque la gente confía en nosotros. La gente lo que quiere saber es qué está pasando realmente en la Jumapam”, dijo luego de señalar que cuando en abril comunicó que la siguiente dependencia en ser auditada era esa, casi inmediatamente, el 24 de mayo, entró el Órgano Interno a revisar, sin avisarle sobre esa inspección.

A mí me apena mucho esto porque entramos juntos, ‘El Químico’ me levantaba la mano y decía, ‘Esta mujer no me va a dejar robar’, entonces, ahora que queremos ver dónde esta la corrupción, ahí nos topamos con pared, aseguró Bojórquez.