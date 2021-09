Síndica procuradora de Mazatlán rinde su tercer y último informe

Mazatlán, Sinaloa.- Al rendir su tercer y último informe de actividades, la síndica procuradora de Mazatlán, Elsa Bojórquez Mascareño, resaltó que aún con la violencia de género que padeció, trabajo para cuidar los intereses del Ayuntamiento y los ciudadanos.

"No robar, no mentir y no traicionar a nuestro pueblo”, son las máximas que, rigieron el tránsito y la labor de la sindicatura en procuración del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, apuntó Bojórquez.

Añadió que pese a las obstrucción a su trabajo tuvo que acudir a los tribunales para poder hacer sus labores.

Se revisiones al Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán y a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, de las observaciones que no pudieron sustentar se enviaron al Órgano interno de Control.

También se reviso el DIF y el Implan con pocas observaciones.

Mientras que las dependencias y paramunicipales, El Acuario, Jumapam y Alumbrado Publicación, pese a que hay una orden del Tribunal, no permitieron el ingreso, aquí es donde más dinero se mueve.

Este año se atendió 136 denuncias de personas, las cuales corresponden a vecinos de 42 colonias y sindicaturas, cuyas necesidades fueron escuchadas y atendidas por el equipo que conforma la sindicatura en procuración.

De las denuncias ciudadanas recibidas, 90 se concluyeron satisfactoriamente, y 46 están en trámite.

Añadió 30 fueron turnadas al Órgano Interno de Control por presuntas faltas administrativas de diversa índole, como son, abuso de autoridad, omisión por parte de servidores públicos, acoso laboral, violación de derechos humanos, maltrato y prepotencia por servidores públicos en contra de ciudadanos.

Entre los temas pendientes está el caso Nafta, en que el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, el Secretario del Ayuntamiento y representante legal de empresa pretenden ejecutar un convenio que se aprobó en sesión ordinaria 66 de Cabildo, y pagar casi 142 millones de pesos, con recursos y bienes inmuebles y uno de esos predios es protegido por un decreto presidencial.