Síndica procuradora denuncia ante Tribunal Electoral a alcalde de Escuinapa, 2 funcionarios y 4 regidores

Escuinapa.- Olivia Santibáñez Domínguez, síndica procuradora acudió ante el Tribunal Electoral de Sinaloa para efectuar una demanda en contra de Emmett Soto Grave, presidente municipal de Escuinapa, dos funcionarios y cuatro regidores por “violencia política en razón de género, acoso laboral y obstrucción a su cargo”.

Comentó que esta demanda es para señalar la violencia política, de género y laboral que se está ejerciendo en el Ayuntamiento en su contra, hay un acoso laboral y una obstrucción a su cargo. Esta acción legal lo que está pidiendo es que la dejen ejercer su trabajo como sindica procuradora, para que los recursos públicos se ejerzan con responsabilidad.

“La demanda que interpuse ante el Tribunal Electoral de Sinaloa fue en contra del presidente municipal, tesorera, oficial mayor y algunos regidores por violencia política en razón de género, acoso laboral y obstrucción del cargo y para efecto que me dejen desempeñar el cargo de síndica procuradora a plenitud”, explicó Santibáñez Domínguez.

Lamentó que a pesar de ser su área la encargada de ejercer la fiscalización de todas las dependencias de gobierno, han sido dos años que simplemente los diferentes funcionarios se han negado a brindarle la información solicitada.

“No me han permitido ejercer lo que viene siendo las revisiones, a pesar de ser yo la encargada de fiscalizar los bienes del ayuntamiento y tengo que hacer revisiones en los diferentes departamentos, nunca se me ha entregado una nómina, a pesar de que la he pedido miles de veces, les bajan y retienen el sueldo a mis trabajadores, me he visto cuartada”, señaló.

Enfatizó que la denuncia ha sido interpuesta el pasado 02 de octubre en contra de Emmett Soto Grave, presidente municipal; Ileana Margarita Barrón Aguilar, tesorera; Alberto Rodríguez Guzmán, Oficial Mayor; Angélica Morales, jefa de Recursos Humanos y cuatro regidores.

“Son cuatro regidores quienes están dentro de esta demanda, porque en sesión de cabildo me expusieron en un caso que fue turnado a la Fiscalía Anticorrupción, por la falta de comprobación de recursos públicos de varios ex funcionarios y uno de ellos se presentó ante cabildo para agredirme y ellos (regidores) lo permitieron, cuando es él (ex funcionario) el que le adeuda al municipio. Nosotros estamos para velar por los intereses del pueblo, no para defender a los que han abusado de su función”, indicó Santibáñez Domínguez.

Debo aclarar que el interés de fiscalizar, no es para ejercer una cacería de brujas, ya que se requiere que las cosas se realicen bien, para evitar irregularidades.

“Lo que sí quiero que quede claro que desde que iniciamos la administración desde el primer día empezó la obstrucción, ya que se sienten ofendidos cuando se les observa y se les exige que hagan las cosas bien, porque nosotros debemos regirnos con los principios de la Cuarta Transformación, que son: No mentir, no robar y no traicionar”, enfatizó la sindica.

Finalizó diciendo que aun mes de haber interpuesto la denuncia ante en el Tribunal Electoral de Sinaloa, ha obtenido buena atención y seguimiento a su caso, por lo que confía que resuelvan favorablemente a su petición que es el que le permitan realizar su labor de fiscalizar sin recibir ningún tipo de obstrucción a su función.