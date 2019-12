Sindicalizadas en Escuinapa se rehúsan a ser reubicadas

Escuinapa.- Tres trabajadoras que pertenecen al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Escuinapa (STASAE) se rehúsan a aceptar las negociaciones que el municipio le ha propuesta para regresar a laborar a la comuna.

En los primeros días de gobierno de Emmett Soto Grave, realizaron una restructuración en las diferentes dependencias gubernamentales, efectuando un despido masivo de hasta 100 trabajadores, en la lista de despedidos se encontraban ocho personas sindicalizadas.

Conforme fueron pasando las semanas las negociaciones con los trabajadores afiliados al STASAE se fueron dando, reincorporándose primero tres personas, posteriormente dos más aceptaron negociar con el municipio para su regreso.

José Alberto Rodríguez Guzmán, oficial mayor informó que en la actualidad son tres personas las que mantienen un proceso legal en contra del municipio, al negarse a aceptar la propuesta de regresar a laborar a la comuna, ya que se les ha informado que serán reubicadas a otras áreas y serían separadas de sus funciones como encargada de la biblioteca en Isla del Bosque y del área de Sistema DIF Municipal.

José Alberto Rodríguez Guzmán, oficial mayor de Escuinapa. Foto: EL DEBATE

“Están tres personas que no han sido reinstaladas, ellas demandaron al Ayuntamiento, con su abogado por fuera no acudieron al del sindicato (STASAE) y está en proceso legal. Les propusimos reubicarlas para que regresen a trabajar, pero no aceptaron”, especificó el oficial mayor.

Comentó que como autoridad municipal se mantienen en espera de negociar con las trabajadoras sindicalizadas, para incorporarlas de nueva cuenta a personal que labora para el municipio.