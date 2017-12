Sindicalizados advierten de estallamiento de huelga

Escuinapa.- Trabajadores sindicalizados de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) estallarían la huelga, declaró el secretario del Sindicato de Trabajadores de la paramunicipal, Julio César Rivera Garibaldi, después de que la otra parte no se presentara en la audiencia que se programó ayer a las 13:00 horas.

El líder sindical dijo que se tenía una audiencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, en Culiacán, con José Luis Escobar, gerente de la paramunicipal, pero no se presentó y argumentó que se le había hecho tarde.

Rivera explicó que la huelga estallaría este lunes de no haber respuesta para el mediodía. “La huelga es para tapar oficinas y parar personal, no para tapar el bombeo, ni cárcamo. Que la ciudadanía se dé cuenta que si no hay agua, no será culpa de nosotros… si no hay agua es porque el presidente y el gerente no quieren dar agua. Que manden a personal de confianza a echar el agua.”

FOTO: Pedro Quintero

El adeudo

Informó que son 52 personas adheridas al sindicato de la Junta que pararán labores, pero los afectados son 78 en total, contando a los jubilados que también se les adeuda el aguinaldo del 2016.

En semanas anteriores, se les dio un abono de poco más de 5 mil pesos por trabajador, por lo que aún se les debe aproximadamente un millón 300 mil pesos.

El secretario del sindicato de la CTM agregó que le ve tintes políticos a que les estén dando largas. “Nosotros hemos demostrado que tenemos la camisa bien puesta, con trabajo, sin equipo, sin protección. En la carretera vamos con los carros viejos en peligro de que se nos mate un compañero, y como quiera sacamos el trabajo adelante. De hecho, en ocasiones un compañero metió su carro para salir a las comunidades”, finalizó.