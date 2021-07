Sindicalizados de Jumapae realizan paro laboral en Escuinapa, exigen la destitución del gerente 

Sinaloa.- Trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) mantienen un paro laboral a las afueras de las oficinas de la paramunicipal, exigen la destitución de su gerente Geovani Saracco Martínez.

Los trabajadores de la Junta decidieron no ejercer su labor este miércoles 7 de julio, para efectuar un paro laboral, y hacer pública una serie de irregularidades que ha ejercido el actual gerente en su administración en Escuinapa, Sinaloa.

Diego Armando Rincones Altamirano, secretario general de Jumapae explicó que el paro laboral lo efectuaron en contra del gerente Geovani Saracco, quién hizo convenios con el sindicato y no ha cumplido, prometió otorgar dos plazas de fontanero, la jubilación de Alberto Nemecio y la asignación de nombramientos, hasta la fecha no ha cumplido.

La verdad ya estamos enfadados de tanto hostigamiento por parte de él y amenazas, por eso estamos pidiendo la destitución del gerente al presidente (Emmett Soto), que nos apoye con eso y al Consejo que rige a Jumapae, porque Geovani hace lo que él quiere y de esto ya tiene conocimiento el presidente", expresó Rincones Altamirano.

Uno de los señalamientos hecho por el líder sindical es que el gerente pese a tener dinero en las cuentas, no cumple con el pago completo de nómina a todos los trabajadores de la Junta, que inclusive actualmente los trabajadores no firman nómina.

"El gerente le miente al presidente, a los medios y a nosotros, porque dice que paga nómina, que hay mejor recauda y que todo va bien, cuando la realidad es otra cosa, nos debe la quincena pasada, actualmente las cuentas están embargadas por el Infonavit", señaló

Otra de las irregularidades es que ha dejado de lado a pensionados y jubilados, al mantenerlos rezagados en el pago de aguinaldos 2018 y 2019, ya que asegura que es gente que no produce.

"Nosotros estamos conscientes de la situación que vive la junta y sabemos que no es buena, por esta razón nos entrevistamos con el presidente y nos apoyo para el pago de nómina. Pero el gerente les paga a unos y a otros no, queriendo generar conflictos en el sindicato. Nosotros no somos de huelga, ni nada de eso, hicimos un cambio para mejorar, yo tomé la dirigencia el 5 de enero, pero no nos ha quedado de otra que manifestarnos porque el gerente ya nos amenazó que nos va a correr. Y quiere que renovemos el contrato (colectivo de trabajadores) y eso no lo vamos hacer", especificó el líder sindical.

Señalaron que el actual gerente tiene redactado un convenio a su conveniencia, en donde les quiere quitar varias prestaciones laborales, por lo que se deslinda si algún documento es presentado ante el Consejo Municipal de Jumapae.

Aclaró que los trabajadores sindicalizados efectuaron está manifestación y paro laboral sin afectar el área administrativa, para que la población pueda hacer su pago y el servicio de agua potable trabaja con regularidad al mantenerse en funcionamiento los sistemas de bombeo de los acueductos Baluarte-Escuinapa y Apoderado- Teacapán.

Dijo que ya les han hecho saber que por la realización de este paro laboral, les descontarán el día y les levantarán actas administrativas a los involucrados.

