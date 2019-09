Sindicalizados de Unidad Administrativa piden asignar plazas a hijos de jubilados

Escuinapa.- Trabajadores sindicalizados de la Unidad Administrativa realizan paro laboral en exigencia de la asignación de nuevas plazas a hijos de personal jubilado y el pago de prestaciones que no se les han cumplido.

César Antonio Soto Prado, representante sindical de Escuinapa explicó que existen en Sinaloa más de 100 plazas vacantes en las diferentes dependencias de gobierno y que no han querido asignarse a los hijos de trabajadores, a pesar del convenio que existe entre el Gobierno del Estado y el STASE.

"Por parte del comité actual del secretario Gabriel Vallardo, se convocó a un paro laboral que inició de 8:15 y permanecerá hasta las 2:00 de la tarde, aclarar que no es una huelga. La petición es la asignación de las plazas a hijos de compañeros jubilados, ya que a nivel estado hay más de 100 bases que no se han dado de alta”, señaló Soto Prado.

A nivel local las actividades laborales fueron suspendidas en la Unidad Administrativa, en donde no se brindaron los servicios en las áreas de Juzgado, la Defensoría de Oficio, de Trabajo, Registro Civil, Vialidad y Transportes, Recaudación de Rentas, Registro Público de la Propiedad y Catastro.

Comentó que en los últimos meses se han estado jubilando trabajadores y el Gobierno del Estado por austeridad argumentando que no hay presupuesto, no está dando de altas las bases que están vacantes y no están dando de alta a los hijos de personas que han laborado por más de 25 años en mujeres y 30 en hombres.

El problema que está generando la jubilación de personal en las diferentes áreas de gobierno, es que no se están dando de alta a nuevos trabajadores y se aumente la carga de trabajo a los empleados activos y se está reflejando en la atención a los usuarios de estos servicios.

“Estamos trabajando poco personal para toda la afluencia de trabajo que existe en estas dependencias y se jubilan compañeros y no nos reponen las bases que faltan ahí, nosotros (dependencias) tenemos problemas, más que nada en la atención al cliente”; mencionó.

Otra de las peticiones que se le está solicitando al gobernador con este paro laboral a nivel Estado es dar cumplimiento a los adeudos que se tienen con el STASE referente a prestaciones laborales que no han sido retribuidas.

“No solo es el problema de las plazas, también hay un dinero que dice el secretario general que el gobierno adeuda al sindicato que son; fidecomisos a los que estamos afiliados, como lo es el crédito de vivienda, fligloestase donde nosotros tenemos el fondo de ahorro, jubilación y retiro, también se hablaba de la ley del IPES que le iban hacer unas modificaciones, hemos hecho mucho el intento y no se ha logrado que los diputados o el gobernador nos den la atención debida”, añadió el líder sindical.

En Escuinapa son cuatro las plazas que no han sido asignadas a hijos d trabajadores, por lo que se sumaron a la exigencia que se ha hecho en todo Sinaloa.