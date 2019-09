Sociedad y gobierno no desisten en la lucha contra las adicciones

Mazatlán.- La Secretaría de Salud de Sinaloa, a través de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones (CEPTCA), llevó a cabo el 13vo Foro de Centros Residenciales con la participación de directores y usuarios de los Centros de Rehabilitación del Estado.

Con la finalidad de sensibilizar e informar sobre los estándares que deben cumplir para mejorar la calidad y calidez en los procesos de rehabilitación de las personas con alguna adicción este foro concluirá el 2 de septiembre.

Bajo los lemas “Fortaleciendo tu familia, te fortaleces tú” y “Hacia una Acreditación, la inauguración del evento estuvo encabezado por el Secretario de Salud de Sinaloa, Dr. Efrén Encinas Torres, quien hizo énfasis en el trabajo conjunto que se realiza por parte del Gobierno del Estado y la sociedad sinaloense para no desistir en la lucha contra las adicciones.

“Hablar de adicciones a muchos probablemente les genere dificultad en aceptar el término pero es una realidad y son seres humanos, que participan muchísimo, me ha tocado ver cómo nos ayudan, y por eso las familias han visto los logros en la rehabilitación de estos seres humanos que permitirá también la reinserción social, a sus familias y a sus actividades profesionales; agradezco enormemente a todos los asistentes por el esfuerzo conjunto, familias no se cansen, no fatiguen, no desvanezcamos nadie en el esfuerzo”