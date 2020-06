Solidarizan con Diego, quien perdió su hogar por un incendio

Escuinapa.- El rostro de Juan Diego González Ávila de 65 años quien perdió su hogar por un incendio, lucia cabizbajo y con una profunda tristeza, al ver que su humilde vivienda fue consumida por las llamas de un voraz incendio la tarde del jueves, pero esa tristeza en pocas horas se convirtió en una enorme alegría y felicidad al sentir la solidaridad de los escuinapenses, que poco a poco fueron llegando a su domicilio a realizarle donaciones, para enfrentar esta dura situación.

El caso de Diego, un adulto mayor que vive solo en un domicilio ubicado en la calle Libertad y Mexicas en la colonia Paredones, que sufre de una discapacidad motriz, vive en pobreza extrema y logra subsistir del dinero que pide en las calles, ha tocado el corazón de los escuinapenses.

Diego se encontraba en la zona Centro de Escuinapa en donde pide dinero a la población, cuando llegaron a darle una trágica noticia la tarde del jueves 24 de junio, le notificaron que su pequeña y humilde vivienda estaba siendo consumida por un incendio.

Como pudo Diego se trasladó a su domicilio, al llegar vio con profunda tristeza que su hogar estaba en cenizas y bajo escombros.

Como pudo acondicionó un espacio con cartones y bajo los troncos incinerados que aún permanecían en el lugar pasó la noche, bajo la oscuridad y como única luz, un cielo estrellado que lo cobijo en su desgracia.

Con su ropa sucia y rostro cubierto hollín que permanecía por el incendio, despertó Diego, sin imaginarse que el viernes 25 de junio, el sol saldría con nuevos brillos de esperanza.

Escuinapenses de noble corazón empezaron a llegar al domicilio siniestrado, para brindarle apoyo moral y económico a Diego, que le dieron una luz esperanza, para hacer frente a su situación.

Horas más tarde el ex alcalde, Hugo Enrique Moreno Guzmán, arribó al lugar acompañado de una decena de varones, de dos centros de rehabilitación, para realizar una limpieza general del domicilio.

Durante su estancia, el ex presidente hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales, haciendo la invitación a los escuinapenses a sumarse en apoyo a Diego.

La ayuda empezó a llegar, los ciudadanos empezaron aportar, material de construcción como cemento y bloques y maquinaria pesada para poner en pie el hogar de diego, quien vive solo y ya no cuenta con familiares que lo puedan apoyar.

Una puerta, una ventana, una taza de baño, el lavabo, regadera, la base de cama, un colchón, un abanico y sabanas, fueron otras de las donaciones que este adulto mayor recibió de la población escuinapense.

Moreno Guzmán hizo el llamado a las empresas constructoras para que se sumen a esta noble labor, para poder culminar la vivienda, que brindará refugio a Diego en sus próximos meses, ya que se avecina la temporada de lluvias.

“La verdad me conmovió mucho lo que le pasó a Diego, ya estaba resguardado en mi hogar, en cuarentena, por lo del covid-19, pero no puedo ser indiferente a esta tragedia que embarga a mi amigo, por ello estamos echándole la mano y pidiéndole a la gente que se solidarice en esta noble causa y juntos podamos brindarle esperanza”, expresó el ex alcalde.

Con el apoyo de la población se espera poder construir un cuarto de 4x4, un baño y una pequeña cocina, para este adulto mayor, que vivió una verdadera tragedia el pasado 24 de julio.

