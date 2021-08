Solo una persona ha logrado ampararse contra certificado de vacunación Covid-19 en Mazatlán: Químico

Mazatlán, Sinaloa.- Solo una persona ha logrado ampararse para no presentar la cartilla de vacunación contra el Covid-19, por lo que el resto de la gente que ha solicitado el amparo tendrá que cumplir con lo establecido para ingresar a los espacios públicos, reconoció el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo que el Municipio de Mazatlán es respetuoso de la ley, por lo que quien logró ampararse, podrá ingresar a cualquier lugar sin importar que no porte el certificado de vacunación.

Los lugares

El munícipe señaló que ha sido una sola persona la que se ha logrado amparar del 2 de agosto a la fecha, que corresponde al tiempo en el que los espacios públicos han solicitado el certificado de vacunación.

El documento emitido por un juez aseguró que le permite al amparado ingresar a comercios esenciales como las farmacias y las tiendas de venta de alimentos, mas no a los establecimientos que brindan diversión.

Aclaró que es la única persona que puede ingresar a los sitios que le permite la ley, por lo que las demás tendrán que seguir presentando el documento que les exige el personal de guardia que hay en las entradas de los espacios públicos desde hace tres semanas.

Truena con los medios

Benítez Torres aseguró que los medios de comunicación ponen encabezados que no son la realidad, como es el caso del único fallo a favor que se ha presentado en una persona, que en su momento promovió un juicio de amparo contra la presentación de la cartilla de vacunación contra el Covid-19.

“Con todo respeto para los buenos medios de comunicación y los serios, ponen encabezados que no son la realidad, pues el fallo solo protege a una sola persona, por lo que los demás deben cumplir.”

El funcionario municipal aseguró que no tiene pleito con los medios serios y profesionales, mientras que los que no lo son porque engañan a la gente, opta mejor por señalar que no es cierto lo que dicen, como en este tema, en que la mayoría de las 300 personas que han promovido el amparo se los han negado.