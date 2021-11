Son 500 las demandas que tiene el Ayuntamiento de Mazatlán en su contra en tribunales

“Ya platicamos con el alcalde ese tema. Vamos a buscar la solución de que funcione el jurídico, porque hay que decirlo, si tiene resultados negativos en todo es que no estaba funcionando”, expresó el funcionario municipal.

“Me hago responsable de antier (23 de noviembre), que tomé protesta como secretario, para acá, yo no voy a permitir eso”, expresó González.

Aseguró que la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos no desaparecerá, buscarán eficientar la dependencia realizando algunos ajustes.

El secretario estimó que puede haber cambios en el personal si no dio resultado en los anteriores tres años.

El funcionario señaló que trabajará con la política del diálogo y la conciliación para no perder las demandas.

