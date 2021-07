Sorprende a usuarios de Mazatlán el aumento al transporte público urbano

Mazatlán, Sinaloa.- Opiniones encontradas tiene la ciudadanía de Mazatlán en torno al aumento de 50 centavos al costo del pasaje de transporte público urbano, que desde ayer comenzaron a aplicar los choferes de las dos empresas que ofrecen el servicio.

El incremento al precio del pasaje se puede apreciar en los vidrios frontales de los camiones o los mismos conductores se encargan de recordar a los usuarios que tienen que pagar 50 centavos más.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para abordar los camiones “Puro Sinaloa”, que cuentan con aire acondicionado, el usuario tendrá que pagar 11.50 pesos, mientras que en las unidades de segunda clase con aire acondicionado tendrá que aportar 11 pesos, y 10 pesos en los vehículos que no tienen clima artificial.

Leer más: Padres de familia de Mazatlán no quieren exponer a sus hijos en las escuelas

Afecta a la familia

Yolanda es una trabajadora del departamento de Aseo y Limpia. Reconoce que el aumento al pasaje de camiones “pega” al bolsillo, principalmente cuando son varios los integrantes de la familia que tienen que usar el transporte público.

“Somos cuatro en la casa y por las mañana salimos todos a trabajar. Gastábamos anteriormente 38 pesos, aunque casi nunca nos devolvían los 50 centavos restantes, y ahora tenemos que pagar lo mismo: 40 pesos, por lo que sale más barato transportarnos en un taxi de plataforma”.

Al día y con el nuevo precio, comenta llegar a gastar 20 pesos en transportación, tras viajar de su casa al trabajo y viceversa.

Todo sube

Libia Zulema, quien labora como malabarista en la vía pública, reconoce que es poco el aumento que se otorgó al transporte público urbano del municipio, aunque no deja de afectar a las personas de escasos recursos, que apenas tienen par pagar un boleto.

El aumento en el costo del boletaje de los camiones lo tomo como algo normal, que se tiene que dar, ya que si me agüito no arreglo nada para que todo vuelva como antes.”

La artista puso como ejemplo su trabajo, el cual en las últimas semanas ha tenido que elevar el precio de los shows que ofrece en los hoteles o para el Instituto de Cultura, tras los incrementos en el costo de otros productos.

Número cerrado

El obrero Adrián Rodríguez reconoce que no es tan justo el aumento de 50 centavos que presenta el precio del transporte público urbano, pues no se descarta que en el costo de 11.50 pesos en los camiones de primera clase se cobren 12 pesos para no regresan los 50 centavos, como ocurría cuando el precio del pasaje era de 9.50 pesos.

Reconoció que aunque el aumento es poco, no deja de afectar principalmente a las personas que tienen bajos ingresos y familias qué mantener, lo cual hace pesadas las labores al momento de pedir el servicio de transportación.

Leer más: Disminuye hasta el 10 por ciento de las reservaciones en Mazatlán

Los costos

Desde ayer, los usuarios del transporte público urbano tienen que pagar 11.50 pesos en camiones de primera clase, mientras que las unidades de segunda clase su costo es de 11 pesos y 10 pesos a vehículos de tercera clase.

Consulta Popular

Síguenos en