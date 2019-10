Soto Grave asegura que Jumapae ocupa una restructuración general

Escuinapa.- Ante los problemas financieron que la paramunicipal enfrenta, en donde se tiene un déficit de 33 millones de pesos incluido el adeudo con CFE, el alcalde Emmett Soto Grave dijo que Jumapae requiere de una restructuración general de sus finanzas y no solo mejoralitos.

Al ser cuestionado sobre el recurso que el Estado brindó a Jumapae el presidente municipal dijo “El gobernador (Quirino Ordaz) nos envió un millón de pesos el viernes por la tarde, pero sin embargo la deuda de a Jumapae va más allá, yo le agradezco este apoyo al gobernador, porque siempre ha estado en la mejor disposición de apoyarnos, pero la Junta ya no ocupa mejoralitos”.

Especificó que el millón de pesos que fue proporcionado por el Estado se mantiene resguardado para cuando el personal jurídico del municipio realice las negociaciones con CFE.

El presidente municipal dijo que para que Jumapae garantice el abasto de agua potable a los escuinapenses es necesario realizar una restructuración financiera y laboral por completo y para poder hacerlo es necesario iniciar con la revisión del contrato colectivo de los trabajadores sindicalizados, ya que se tienen sueldos altos que no permiten avanzar a esta dependencia.

“Yo he hecho un análisis de la Junta con el equipo de trabajo y nos damos cuenta que esta dinámica que llevamos de endeudamiento no es la correcta para darle agua al pueblo, son más de 35 millones de peso, salarios muy altos, un contrato colectivo leonino, una morosidad altísima y aparte de todo esto demandas perdidas, una red del manejo de los recursos que era manejada por unos cuantos, eso no permitía el avance y con esa dinámica de trabajo no va ser posible que Escuinapa tenga agua”, expresó el munícipe.