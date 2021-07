Sufren bajas ventas comerciantes ante los trabajos de remodelación de la Avenida Gabriel Leyva

Mazatlán, Sinaloa.- Comerciantes que se encuentran ubicados sobre la Avenida Gabriel Leyva en el tramo que comprende la calle Pedro Infante hasta la Avenida Insurgentes han sufrido una disminución en sus ventas que van desde un 30 hasta un 50 por ciento.

Así lo manifestaron durante la tarde del día martes a esta casa editorial en un sondeo que se realizó en la zona.

“Si fíjese que hemos tenido una disminución en las ventas de un 30 al 40 por ciento, ya que los posibles clientes no tienen en donde estacionarse, no se pueden parar a realizar sus compras, y esto no tiene para cuando, según dijeron que iba a estar listo este tramo en 20 días y hasta la fecha le falta mucho por terminar y nombre dicen que terminando ese carril van a brincarse para este imagínese, la ,verdad no sé porque no le apuran a los trabajos, este gobierno no tiene sensibilidad para nosotros los comerciantes que somos los que estamos sufriendo por las ventas tan bajas, ojála y se pongan las pilas”, mencionó una trabajadora de un negocio con venta de pisos, azulejos y baños.

En la zona no se ven trabajadores que estén avanzando con los detalles, sino al contrario se muestra desértico dicho tramo y al parecer no hay quién les meta presión a las constructoras que son las encargadas de dicha obra.

“La verdad esto está estancado, no se ve que estén trabajando desde ya hace algunos días, los pocos trabajadores que vienen trabajan por ratos nada más, sabemos que el sol ha estado muy fuerte estos días pero entonces porque no trabajan por las tardes ya que está más tranquilo el clima, nosotros tenemos que seguir pagando, luz, agua, todos los servicios que se ocupan, en eso el gobierno no nos ha apoyado a ser más conscientes con esos pagos, aquí la verdad no se ve para cuando la vayan a terminar, y con esta situación y por lo de la pandemia pues todo se nos ha complicado, ahí póngale que ocupamos que le apuren en dicha obra, que vengan a ver cómo van los trabajos, que vengan y les jalen las orejas a quienes están aquí trabajando, ellos a gusto están ganando y nosotros venimos a ver lo poco que hay de venta y si acaso cae algo”, comentó un propietario de un negocio de refacciones.

El clamor de los dueños de negocios establecidos en dicha zona es de angustia y reclamo a las autoridades ante la lentitud que ha ido avanzando la obra y que aún no se tiene una fecha exacta para dejarla terminada y donde posteriormente se continuará con la remodelación del carril de sur a norte.

Además, se ve el cierre de negocios que ya no pudieron sostener los gastos debido a las bajas ventas que tienen debido a los trabajos que se realizan en la Avenida Gabriel Leyva.

