Supervisa Quirino Ordaz rehabilitación del malecón de Teacapán 

Teacapán; Escuinapa.- En busca de reactivar la actividad turística en el municipio de Escuinapa, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, anunció el aumento de la inversión para la rehabilitación y embellecimiento del malecón de Teacapán en donde el Estado tiene contemplado aplicar una inversión de superior a los 4 millones 400 mil pesos.

El arribo del mandatario estatal al puerto de Teacapán se registró alrededor de las 17:47 horas del miércoles, enfocándose en la supervisión de la obra de rehabilitación que se realiza en el malecón, iniciando en el Cristo de la piedra y terminó en el área de La Cruz, sobre el parador fotográfico.

Acompañado de su esposa Rosy Fuente y de su hijo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que Teacapán es un puerto con gran potencial en riquezas naturales que puede ofrecerse al turismo nacional e internacional, por ello decidieron entrarle con la aportación de recursos que permitan atender el abandono en el que permanecía este puerto y atender la devastación que originó el paso del huracán Willa el 23 de octubre de 2018.

“Estábamos esperanzados a que cayera la lana del Fonden, pero del fondo federal no cayó ni madres, pero la gente no puede esperar que un lugar tan bonito y tan extenso y con esta vista que no cualquiera lo tiene en el mundo permanezca en el abandono. Es incongruente no dejarlo bonito”, expresó Ordaz Coppel.

Dijo que se va rehabilitar las partes más dañadas con una inversión de más de 4 millones de pesos, con lo que buscan darle un viraje total para generar un cambio absoluto en la imagen de Teacapán, ya que este puerto requiere de mucha atención, ya que es un lugar de pescadores y brindarle una mejor calidad de vida a sus habitantes.

El secretario de Obras Públicas, Osbaldo López Angulo explicó la ficha técnica de este proyecto de rehabilitación; la primera etapa contempla el mejoramiento de 450 metros, en donde se instala 16 luminarias, se construye la contención del muro y barda que fueron afectadas por el huracán; se edifica una explanada con concreto.

“Ahorita el señor gobernador acaba de autorizar la segunda etapa que va a consistir en la instalación de fuentes y un puente peatonal para cruzar a al CETMAR, lo que suma una inversión total de 4 millones 400 mil pesos que aportará directamente el Gobierno del Estado”, concluyò el secretario de Obras Públicas del estado de Sinaloa.