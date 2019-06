Surgen reclamos por casos de supuesta corrupción

Escuinapa.- Ante las constantes ausencias del alcalde Emmett Soto Grave de las sesiones de cabildo, los cuestionamientos y las denuncias hechas por regidores quedan sin respuesta. Como sucedió en la sesión ordinaria de cabildo número 15, donde salieron a relucir actos de corrupción con el tema de Jumapae, la falta de transparencia al no brindar información de la nómina de trabajadores y la falta de aplicación de la ley a trabajadores que ejercen doble función.

La preocupación

La sesión ordinaria de cabildo se inició con normalidad y con la ausencia del presidente municipal, que se informó, viajó a Culiacán, para ver temas del Presu-puesto 2019. Por más de 40 minutos, transcurrió con tranquilidad y sin contratiempos al analizar y aprobar que los puntos de posibles pensiones por incapacidad de tres elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal serían enviados a comisiones de Trabajo y Previsión Social y Gobernación, para ser analizadas y posteriormente emitir el dictamen para someterlas a aprobación.

Fue en asuntos generales cuando el regidor priista, Santos de Jesús Gómez Sánchez, manifestó su preocupación por no recibir respuesta a las denuncias que se hacían ante el Pleno, que simplemente han sido ignoradas por la actual administración.

Es el caso de las funcionarias que ejercen una doble labor en instancias de gobierno, entre ellas, Fran Osuna Macareno, directora de Desarrollo Económico, a quien se le acusó de descuidar su función en el municipio por cumplir con labores plenas de Servidores de la Nación.

Foto: EL DEBATE

La pregunta es, ¿qué va pasar? Si se dejará la aplicación de la ley a un lado para beneficiarla, señaló Gómez Sánchez.

Los reclamos

Martha Elena López Corona, regidora de Morena, señaló al actual gobierno de estar faltando a los ideales pregonados por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sobre no mentir, no robar y no traicionar. “La señorita Fran Osuna, que está trabajando en Desarrollo Económico y también está en la cuarta transformación, cuando le habla la delegada Sofía Tamayo y le ordena algo, deja el trabajo tirado (Ayuntamiento), entonces, ¿qué es lo que dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? No mentir, no robar y no traicionar; y aquí qué es lo que se está haciendo, están mintiendo y están traicionando, porque aquí se están haciendo muchas cosas y no nos están dando información de nada”, denunció la regidora de Morena.

Las acciones

Olivia Santibáñez Domín-guez, síndica procuradora, anunció que ante la nula respuesta que ha tenido de las áreas de Oficialía Mayor y Tesorería, iniciarán procesos administrativos en contra de los funcionarios responsables, quienes tienen ocho meses negando esta información.

“Ya se tiene la denuncia del regidor Santos (tema de funcionarias con doble función), pero también es muy importante la nómina, porque hasta ahorita no nos la han dado (la información). Ya se lo pedimos por escrito a la tesorera (Liliana Barrón), como a la síndica procuradora, como a regidores y el Órgano Interno de Control, porque es muy importante tener esta información para actuar. Ya se lo he pedido de muchas maneras y por oficios, (pero) ante esta nula respuesta, ya tendremos que iniciar a efectuar procesos administrativos en contra de funcionarios, como el oficial mayor y el área de Tesorería, porque es hora que no nos entregan las nóminas”, señaló la síndica procuradora.

Lizbeth Medina Tiznado cuestionó al secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, sobre los graves problemas que enfrenta la paramunicipal, entre ellos, el emplazamiento a huelga de los trabajadores sindicalizados por la falta de pago de sus prestaciones laborales, de aguinaldos y primas vacacionales y el paro laboral que surgió la semana pasada por acoso laboral en contra de trabajadores.