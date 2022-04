Suspenden actividades de Semana Santa en San Javier por trabas del gobierno de San Ignacio

Mazatlán, Sinaloa.- Mediante un comunicado de parte de los pobladores de San Javier, en San Ignacio, así como del comité organizador de esta sindicatura, que ya circula por diferentes redes sociales, expresan su desánimo de no poder realizar las actividades que ya estaban programadas para esta próxima Semana Santa.

Cómo es sabido San Javier es un lugar lleno de tradiciones y cultura, y las próximas festividades no dejan de ser la excepción incluyendo el viacrucis y la lectura del Testamento, dichas festividades se suspendieron por motivos de pandemia, y hoy que se quiere reactivar esta gran tradición acusan al gobierno municipal de ponerles trabas al negarles los permisos correspondientes o limitárselos, pues los comerciantes mantenían viva la esperanza de que la actividad económica se reactivara con esta fiesta.

Incluso hay descontento entre las familias que cada temporada de Semana Santa acuden a este lugar y que rentan casas con mucho tiempo de anticipación.

Cómo es sabido los eventos que se realizan en el río que son de concurso de camisetas mojadas y ahora que estaba planeado el de hombres también, es uno de los que más gente atrae, se instalan carpas y se realiza la venta de cerveza lo que hoy no podrá ser posible al no contar con los permisos correspondientes, pues estos eran demasiado costosos y el horario de venta muy reducido, ya que con la ganancia que deja la venta de cerveza es con lo que el comité realiza obras de beneficio al pueblo por lo que al ser tan elevado el costo de dichos permisos, no generarían ninguna utilidad.

También acusan de que no se les permitió ubicar carpas y que sin duda esto afectará que haya un óptimo desarrollo e impacto económico en el pueblo sanjaviereño, "que dicho sea de paso, también es San Ignacio no solo la cabecera municipal, como lo demuestra el actual alcalde" expresa el escrito.

"Con esto, reprochamos y criticamos enérgicamente la cerrazón que, lejos del discurso de unidad que maneja el actual presidente, provoca rencores y fricciones en la población sanignacense".

El Comité Organizador ofrece una disculpa a locales y visitantes por no poder ofreceles carpas, sillas y mesas. Además de la venta de cerveza, como se viene haciendo desde hace muchos años. Agregando a la gente que vende sus comidas y artesanías.

Apelamos a su comprensión, ya que existen amenazas del uso de la fuerza pública en caso de no obedecer estas decisiones que van en absoluto daño a la economía de la población.

Atentamente Pueblo de San Javier. Reza el comunicado que ya circula fuerte en las redes sociales.