Suspenden pesca en estero de Teacapán por mortandad

Escuinapa.- Ante la mortandad de peces que se ha registrado, y continúa, en la zona de La Brecha, en Teacapán, autoridades de pesca y sanitarias emitieron la recomendación a las cooperativas pesqueras de Escuinapa suspender la captura de especies estuarinas en los sistemas lagunares de este municipio. Autoridades de Inapesca, Conapesca, Cesasin, Conagua y Coepriss arribaron la mañana del miércoles al referido sitio pesquero, para reunirse con pescadores y conocer de fondo qué es lo que está ocasionando la muerte de miles de peces.

La estrategia

Jorge Alan Urbina Vidales, representante de Coepriss, informó que de parte del Gobierno Estatal y Federal, la recomendación para los esteros de Escuinapa es crear un cerco sanitario, porque aún están en proceso los estudios para definir las causas que generaron esta mortandad, por lo tanto, la recomendación es no consumir, ni comercializar ningún producto proveniente de esa zona estuarina.

“Vamos a definir la estrategia de trabajo de saneamiento para retirar las especies en agua y tierra para llevarlas a una fosa donde se les dé un tratamiento con hidróxido de cal para evitar cualquier riesgo sanitaria. También venimos a hacer una tarea para generar conciencia de no extraer producto que se encuentre muerto en agua o en costa, no comercializarlo y no consumirlo, porque implicaría un riesgo sanitario”, expresó Urbina Vidales.

Investigación

Las acciones para conocer las causas que generaron la mortandad masiva de peces continúan, y en esta ocasión, representantes de Inapesca, Conapesca, Cesasin, Conagua y Coepriss, acompañados de pescadores, realizaron un recorrido por la zona estuarinas de Sinaloa y Nayarit.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron que la mortandad de peces en los sistemas estuarinos de Escuinapa continúa, por lo que procedieron a realizar los levantamientos de las muestras de agua y de peces que aún flotaban en estas zonas de pesca.

Al llegar al área de La Cruz, donde se juntan las mareas, se observaba el mayor número peces muertos, procediendo a realizar los muestreos correspondientes.

Los pescadores invitaron a las autoridades a verificar los bordes de las granjas acuícolas que han sido construidas dentro de los cuerpos de agua y a las que señalan de tener parte de responsabilidad de los daños ecológicos que se viven en los esteros de Escuinapa.

La responsable del área de Gobernación del estado de Sinaloa, Ana Lidia Murillo, ya ha hecho contacto para que haya una reunión urgente con el estado de Nayarit para terminar con la obstrucción de agua dulce en el Valle de La Hurraca.