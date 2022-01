Talan árbol de más de 40 años, y en peligro de extinción, en primaria de Escuinapa

Sinaloa.- Autoridades educativas de la primaria Antonio Rosales decidieron realizar la tala de árboles que ellos consideraron como nocivos para esta infraestructura educativa, arboles que tienen una antigüedad de más de 40 años, este hecho lo realizaron con el apoyo de personal de Servicios Públicos municipales de Escuinapa.

Un árbol endémico de esta región y considerado una especie que está en peligro de extinción en el municipio el llamado “lluvia de oro” fue uno de los árboles que fue talado en este plantel educativo, mismos que había sobrevivido a los efectos de la naturaleza con el paso de huracanes y fuertes lluvias registradas durante varias décadas.

La primaria Antonio Rosales se distingue por ser un plantel ubicado en una zona privilegiada de la cabecera municipal al encontrarse en la cúspide del cerro más alto de la colonia Pueblo Nuevo, en décadas pasadas prevalecían una buena cantidad de arboles que embellecían este espacio educativo, pero poco a poco los árboles se fueron extinguiendo por fenómenos naturales.

La mañana del 25 de enero arribaron autoridades educativas y con ellos personal de Servicios Públicos, las moto sierras empezaron a escucharse y los brazos de un árbol hermoso que en temporal de lluvias embellecía esta zona educativa con sus flores amarillas fue eliminado en cuestión de minutos.

Brenda Alicia Aguilera Rodríguez, directora de esta institución justificó esta acción diciendo que trabajaban en un nuevo proyecto para realizar mejoras en esta primaria y que habían decidido talar los árboles nocivos que afectaban la infraestructura de este plantel.

Al cuestionarle que si tenía conocimiento que son árboles con más de 40 años y que están en peligro de extinción dijo: “Los árboles nocivos se van a cortar, porque están dañando la infraestructura de la escuela, no importa que sea el lluvia de oro, también se cortarán las pingüicas, ya traemos un proyecto nuevo para reforestar nuestro plantel”.

Román Burgueño, director de Ecología informó que sí tuvo un acercamiento previo con los directivos de la primaria Antonio Rosales y Francisco I Madero, quienes plantearon el interés de reforestar esta institución educativa, le comentaron que podarían árboles, pero que jamás le informaron que los talarían.

“En ningún momento se me informó que se talarían árboles en la primaria Antonio Rosales, a mi me dijeron que los podarían. Para poder cortar un árbol deben solicitar un permiso y será el área de Ecología la que apruebe si ese árbol se puede cortar o no por ser nocivo a alguna área urbana”, explicó el funcionario municipal.

Mencionó que el árbol lluvia de oro esta dentro del padrón de árboles que no pueden ser talados en el municipio por estar en peligro de extinción, como lo son: El guanacaste y amapas, quienes realicen este tipo de acciones en contra del medioambiente pudieran ser sancionados por el municipio.

Por lo que buscarán tener un acercamiento con las autoridades educativas para supervisar si se autoriza la poda de más árboles en esta zona escolar.