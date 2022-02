Talleres de música, arte y folclor dan vida a Casa de la Cultura de Escuinapa 

Escuinapa, Sinaloa.- Las risas infantiles y la presencia de jóvenes escuinapenses en los diferentes talleres que ofrece en la actualidad el Gobierno Municipal de Escuinapa, ha dado vida a Casa de la Cultura que permanecía desolada y sin actividad desde hace varios años.

Eligio Becerra Bizarrón, director del Instituto Municipal de Cultura relató que en sus más de cien días al frente de esta institución ha sido un gran reto el retomar las actividades al encontrarse con instalaciones deterioradas, sin servicios y con los talleres paralizados ante la presencia de la pandemia de covid-19.

“Ya hemos cumplido 100 días de gobierno y al principio nos encontramos una Casa de la Cultura abandonada, quizá la pandemia u algún otros factores; no servía ningún ventilador, tratamos de darle mantenimiento al aire y está descompuesto en su totalidad, no había luz por la falla de lámparas, no había agua, por lo que tuvimos que empezar de cero con la limpieza y acondicionamiento general de este espacio dedicado a la cultura y las artes en nuestro municipio”, expresó Becerra Bizarrón

Leer más: ¡Todos a Mazatlán! Confirma Rocha Moya que habrá Carnaval este 2022

Dijo que algo que estaban totalmente abandonado eran los talleres, por lo que fue su prioridad como gobierno, y a partir del día 8 de noviembre se reactivaron los talleres, pero con el rebrote de la pandemia de Covid-19 a inicios de este año se suspendieron las actividades por dos semanas, y desde la semana pasada ya se han reactivado nuevamente las actividades.

Becerra Bizarrón señaló que la respuesta de niños y jóvenes escuinapenses ha sido muy buena, ya que en los diferentes talleres que se ofrecen a través del Instituto Municipal de Cultura se tiene una asistencia de aproximadamente cien alumnos.

Los talleres que se ofertan de manera gratuita a la población escuinapenses son: Teatro, danza regional, música, percusiones, guitarra y pintura. Se contempla que en los próximos días se conforme el taller de ajedrez y piano.

El director de Casa de la Cultura comentó que todas las actividades culturales y artísticas que se ofrecen en esta dependencia de gobierno son gratuitas, solo se contempla que el taller de piano tenga un costo mínimo de recuperación.

“Como profesor yo tengo 38 años aquí (Casa de la Cultura), considero y me consta que el arte llega por la casa, al interior de las familias, y si el joven o el niño viene a un taller la familia completa vendrá a los eventos. Considero que es más productivo que los niños y jóvenes produzcan arte a que solamente aplaudan un espectáculo; una persona que baila, que canta, que toca y pinta es una persona feliz y saludable no hace daño a nuestra sociedad”, enfatizó el funcionario municipal.

Un gran reto la nueva normalidad ante la emergencia sanitaria

La llegada del coronavirus al municipio ha sido un duro golpe a las artes y a la cultura escuinapenses, ya que las actividades se erradicaron por completo, por lo que ha sido un gran reto resurgir e incluir las medidas sanitarias a esta nueva normalidad.

Para evitar contagios ha sido necesario tomar estrategias que permitan garantizar la seguridad sanitaria de los alumnos, por lo que en los diferentes talleres se adoptan las acciones como impartir las clases en lugares abiertos y con el uso de cubrebocas.

Saben de antemano que los eventos masivos están restringidos de momento, pero se preparan para que los alumnos en un futuro puedan ofrecer a los escuinapenses eventos de calidad artística y cultural.

Leer más: ¡Amigos de nuevo! Firmaría para que Jesús Estrada siga al frente de Culiacán, afirma Rubén Rocha

Becerra Bizarrón hizo la invitación en general a los niños y jóvenes a incluir en si vida el arte y la cultura y lo pueden hacer acercándose a esta institución de gobierno en donde se ofrecen una amplia oferta de actividades.