Taxistas de Mazatlán advierten riesgo en plataformas de transporte

Mazatlán, Sinaloa.- Quienes hacen uso del transporte de plataforma corren un constante riesgo al carecer de garantía al momento de presentarse una irregularidad en la prestación del servicio que les ofrecen, reconoció Alfredo Noriega López, secretario general del Sindicato de Ecotaxis Verdes en Mazatlán.

Como un mero “pirataje”, calificó la labor hecha por conductores que operan para empresas extranjeras, que ofrecen un servicio de transporte que no está regulado en el país.

Sin registro

El líder transportista aseguró que dejan mucho qué desear las labores de traslados que ofrecen vehículos particulares, los cuales se “mueven” con placas de diferentes estados del país, sin estar registrados ante la Dirección de Vialidad y Transporte del Estado.

Entre las anomalías que presentan estos vehículos, precisó que no hay un registro de las unidades particulares, las cuales constantemente son sacadas de circulación y cambiadas de placas para dejar de prestar el servicio de traslados.

Sin garantías

Noriega López aseguró que el no estar avalado por una institución como la Dirección de Vialidad y Transportes no da una garantía al usuario que recurre al uso de plataforma, ya que no pueden reclamar o interponer una queja en caso de verse afectados por una anomalía del vehículo al que solicitó el transporte, cuyas oficinas se encuentran en otro país.

Diferencias

El transporte de plataforma se distingue del oficial por no tener un color en particular en sus unidades, además de que carecen de número de serie o portan placas de circulación emitidas por el Gobierno del Estado, que tiene registrado los vehículos.

Los precios

La competencia desleal en los precios por el servicio que ofrece el referido transporte es otra irregularidad, ya que no hay una institución que los regule para ofrecer un costo al usuario, reconoció Alfredo Noriega López, líder de choferes.

Profeco intenta regular oferta de transporte

Desde el 2018, la Procuraduría Federal del Consumidor ha hecho esfuerzos por regular el servicios de transporte a través de las diferentes plataformas. En los antecedentes se encuentran sanciones millonarias para estas empresas por la probable transgresión a los derechos de consumidores del país que contratan sus servicios.

Como resultado de los procedimientos por infracciones a la ley iniciados en contra de estos proveedores, se han impuesto sanciones que ascienden a: Uber por 3 millones 974 mil pesos; Easy Taxi con un millón 810 mil pesos, y Cabify, con 700 mil pesos.

Las afectaciones mencionadas derivan de la aplicación de un contrato de adhesión que contiene prestaciones desproporcionadas, inequitativas y abusivas en perjuicio de los consumidores; aunado a la difusión de publicidad engañosa, a través de la cual ofertan un “servicio seguro” de transporte, lo que contraviene sus términos en los que establecen condiciones que los deslindan de cualquier responsabilidad legal. La empresa Uber modificó la publicidad que contravenía las disposiciones legales de protección al consumidor.

