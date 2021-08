Teesin confirma triunfo de Blanca Esthela García de Morena-PAS en la alcaldía de Escuinapa, Sinaloa 

Culiacán, Sinaloa.- El Tribunal Electoral de Sinaloa confirmó el cómputo, la declaración de validez y la entrega de constancias de mayoría de la elección de la presidencia municipal a Blanca Esthela García Sánchez de Morena-PAS, síndico procurador y regidores del Ayuntamiento de Escuinapa, mismo que ante un empate que se presentó en la sesión, correspondió a la magistrada presidenta del Teesin, Verónica Elizabeth García Ontiveros resolver con su voto de calidad.

En su escrito de demanda, el Partido del Trabajo (PT) sostuvo que se había violado la cadena de custodia de 37 paquetes electorales, ya que al momento de su recepción no contenían la firma de los funcionarios de casilla, lo cual representaba irregularidades en más del 20% de las casillas, actualizándose, a su juicio, la causal de nulidad de elección.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Para el tribunal, luego de un análisis exhaustivo de las constancias agregadas en el expediente, la falta de firma de los paquetes electorales no vulneró la cadena de custodia de estos, puesto que se advirtió del acta de recepción de los paquetes electorales que ninguno de ellos se había recibido con muestras de alteración, por lo que la falta de un requisito formal, como lo es la firma, no necesariamente implica la vulneración o manipulación de los paquetes electorales. Máxime, se reitera, que se pudo constatar que no se afectó el resguardo, manejo y cuidado de los paquetes electorales señalados.

En ese sentido, dado que la causal de nulidad de elección está sujeta a que primero se anule la votación recibida en por lo menos el 20% de las casillas, lo que en el caso no sucedió, tampoco se materializó la hipótesis de nulidad de elección municipal establecida en la ley.

Por otra parte, el PT manifestó en su demanda que en una reunión de trabajo y en sesión extraordinaria llevada a cabo por el Consejo Municipal Electoral de Escuinapa, la autoridad había sido omisa en realizar y en entregarle el conjunto de actas de escrutinio y cómputo, la complementación de las actas de escrutinio y cómputo faltantes, y un informe por escrito que contenga un análisis preliminar sobre la clasificación y estado de los paquetes electorales, con lo cual, según el partido, se había transgredido el principio de certeza.

Leer más: En agosto se estima el canje de paquetes escolares gratuitos en Sinaloa

Sin embargo, contrario a lo afirmado por el impugnante, el Consejo Municipal, como se observó de las actas respectivas, sí llevó a cabo cada una de las acciones señaladas, de conformidad con el artículo 43 de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

Transición ordenada y pacífica

Síguenos en