Temen brote de enfermedades por agua estancada en la Isla del Bosque, en Escuinapa

Sinaloa.- En riesgo permanece la salud de los habitantes de la Isla del Bosque, una de las sindicaturas más grandes del municipio de Escuinapa, al permanecer aún con problemas de inundaciones en sus domicilios, ya que las aguas pluviales no tienen salida al permanecer los esteros saturados.

José Cabanillas Cárdenas, presidente del Comisariado Ejidal de Isla del Bosque, relató las condiciones en las que actualmente están viviendo en esta sindicatura ubicada en el valle de Escuinapa.

“El problema que tenemos es que los canales están todos tapados y si eso no se destapa el agua no va a tener salida, y el pueblo y las parcelas van a continuar inundadas, esto no se ha resuelto, ninguna autoridad ha hecho nada. Pero el problema más grande que tenemos es que la marisma está saturada y el agua no tiene para donde desembocar”, expresó.