Temen una cuarta ola de contagios por Covid-19 en Mazatlán

Las agremiadas les darán aguinaldo a sus trabajadores. “Habrá algunos negocios que no se han levantado totalmente porque no son de primera necesidad, como el caso de un hotel boutique”, expresó. Alrededor de 18 negocios componen a Ammje Mazatlán.

Destacó que en los meses de pandemia no dejaron de pagar los impuestos y fueron muy puntuales.

“Se están confiando a la vacuna, y desgraciadamente, una vacuna, como está en experimentación, no está al 100 por ciento de su eficacia, puede tener sus fallas. Aparte, el organismo de cada quien es diferente”, dijo Alejo Velarde.

La líder de las mujeres empresarias mencionó que es alarmante los aumentos de Covid-19 en Europa y el problema es que no se cuidan las entradas de México.

Sinaloa.- La presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias de Mazatlán (Ammje), Imelda Alejo Velarde, mencionó que t emen a una cuarta ola por c ontagios de Covid-19 en el puerto de Mazatlán .

