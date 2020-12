Tengo la ambición de transformar a Sinaloa: Guillermo  Benítez Torres

Sinaloa.- En las oficinas de la presidencia municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres atiende de lunes a sábado, y sin descanso, una abultada agenda de Gobierno.

Por las mañanas realiza juntas con sus colaboradores; por las tardes entrega algunas de las 255 obras que solo este año se comprometió a concretar, y los fines de semana viaja a otros municipios o estados de la república para promocionar la renovación turística y urbanística del puerto, el principal destino de Sinaloa.

Al mismo tiempo, Benítez Torres descuenta los días que faltan por transcurrir para que llegue el 15 de diciembre.

Es la fecha que ha fijado para retirarse de la presidencia municipal de Mazatlán e iniciar la cruzada política por la candidatura de Morena al Gobierno de Sinaloa. Pero el proyecto político del polémico Químico —como es conocido popularmente en el puerto— tiene un plan B: si no logra la postulación a la gubernatura, irá por la reelección en la alcaldía.

El morenista parece tenerlo más que claro: su nombre deberá aparecer en las boletas electorales del 2021.

Recibe al equipo de Debate en la oficina del Ayuntamiento, entre objetos deportivos y fotografías que dejan claras dos de sus principales pasiones: el beisbol y la política. Ahí habla sobre su proyecto político, sus aficiones y otras cosas que lo definen.

Al margen del cargo que hoy ostenta, díganos, ¿quién es Luis GuillermoBenítez Torres?

"Soy mazatleco. Nací en el corazón del centro histórico, en la calle Libertad, número 66 poniente. Es un lugar emblemático donde se realizaban los carnavales, rodeado de la Plazuela Machado, el teatro Ángela Peralta. Quedé huérfano de padre cuando tenía 9 años.

Mi madre (María del Carmen Torres de Benítez), quien se quedó sola con cuatro hijos qué mantener, nos dio un ejemplo de vida increíble al sacarnos adelante. Estudié para químico farmacobiólogo, y desde que salí de la universidad ejercí mi profesión. Fundé mis laboratorios en 1972, los que operan cada día con mayor éxito. Durante mi vida profesional siempre he tenido la inquietud de participar socialmente.

Fui presidente del Colegio de Químicos de Mazatlán en dos ocasiones;presidente nacional de la Confederación Nacional de Químicos Clínicos;presidente nacional de la Asociación de Propietarios de Laboratorios Clínicos.

Hice política, pero gremialmente. Fundé Eilab, la primera empresa integradora nacional de laboratorios clínicos, cuando, en la Administración federal de Carlos Salinas de Gortari, creí que llegarían las grandes empresas farmacéuticas de Estados Unidos y nos borrarían del mapa. Hoy tenemos socios de todo el país".

¿Qué lo llevó a la política?

"Mi actividad profesional me llevó a la actividad política. Cuando uno de mis hijos (tiene cuatro:Essio Barusch, Yazid Yahave, Danaé Yamileth y Brenda) se convirtió en químico, pude empezar a aislarme un poco del laboratorio para buscar una mayor participación pública. Estaba cansado de ver cómo el país estaba cada vez peor, con mayores excesos políticos, corrupción, impunidad..., y en algún punto me decidí a actuar y no solo quejarme.

No quería que mis nietos y mis hijos me llegaran a reprochar que no hice nada cuando vi cómo se destruía el país. Por eso fue que me inicié en la política electoral. Valoré todas las opciones del momento, y la única que me convenció fue la figura del hoy presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador".

¿Ya habló con López Obrador sobre sus aspiraciones a la gubernatura?

"No. Personalmente no hablo con él desde la última vez que visitó Mazatlán (octubre del 2019). No me ha tocado saludarlo. No lo busco, y les explico por qué: lo que sé de política se lo he aprendido a él. Me dijo: ´No es necesario reunirse muchas veces para hacer lo que uno está decidido a hacer´. No ocupo verlo, porque ya sé lo que debo hacer".

¿Considera buena la relación que tiene con el presidente del país?

"Sí, hasta mi esposa (Gabriela Peña Chico) tiene una buena relación. Hemos tenido reuniones cercanas muchas veces".

¿Y con Mario Delgado, líder nacional de Morena?

"Llevo una excelente relación con Mario Delgado. Nos conocemos desde hace muchos años porque a él lo mandó López Obrador al norte del país para ayudarnos a transformar el Movimiento de Regeneración Nacional a partido político. Siempre hemos llevado una excelente relación".

¿Cómo le explicaría a los sinaloenses las razones por las cuales quiere gobernar Sinaloa?

"El mayor argumento es que si logramos transformar a Mazatlán, si logramos aterrizar aquí la Cuarta Transformación (acabar con la corrupción, la impunidad, no endeudar a la ciudad) aun y a pesar del impacto de la pandemia por la cual dejamos de percibir 50 millones de pesos este año, ¡qué no se podrá hacer en Sinaloa aterrizando la Cuarta Transformación!".

¿Ha pensado en la posibilidad de que su proyecto por la gubernatura no se concrete?

"Sí. Tengo los dos escenarios muy claros. Finalmente, el partido (Morena) es el que va a decidir. Si salgo ganador en una encuesta interna que se va a hacer en Sinaloa, seré el candidato a la gubernatura. Si no resulto ganador, ya me gané con mi trabajo el derecho a buscar la reelección en Mazatlán".

¿Por qué se reelegiría?

"Siempre pensé en reelegirme. Cierto día me preguntó lo mismo una persona. Le comenté que mi propósito es lograr la transformación total de Mazatlán, y al finalizar esta Administración me quedarán temas pendientes, como la regeneración de algunas avenidas, nuevas calles. Me respondió que si no había pensado que siendo gobernador me sería más fácil. Ahí me cayó el veinte. Sería más fácil impulsar el desarrollo, no solo de Mazatlán, sino del resto de los municipios".

¿Cuál sería su principal compromiso de llegar a ser el gobernador de Sinaloa?

"Hacer de Sinaloa el estado más importante del país. Tenemos todo para serlo".

¿Es verdad que dejará la presidencia?

"Es verdad. De acuerdo con la ley electoral, podría permanecer hasta marzo del 2021 en la presidencia, pero no se me hace ético. También pude retirarme el 30 de octubre, pero quiero terminar primero las 255 obras que prometí para este año. Las terminaré en diciembre".

¿Cuál considera que es su mayor fortaleza?

"Mi honestidad, la transparencia y el amor a los mazatlecos y a esta ciudad".

¿Cuál sería su mayor debilidad?

"Soy humano, y, como todos, tengo debilidades. La música es una de ellas, el gusto por el cine y ya no digo más".

¿Cuál considera que ha sido su mayor éxito como persona?

"Tener unos hijos como los que tengo:responsables, trabajadores, honestos. Con eso pago todo".

¿Considera que ha tenido tropiezos?

"Todos los tenemos en esta vida. No hay personas perfectas; pero aprendo".

¿Con qué partido jamás haría un pacto?

"El único partido al que he pertenecido es Morena, y en él me voy a morir. Pero les digo como dijo el presidente: ´Si se corrompe antes de tiempo, renuncio, y ya no vuelvo a estar en ningún partido´".

¿Cuál considera que es el mayor problema de Sinaloa en estos momentos?

"Son muchos. Los tiene la ganadería, la pesca, la agricultura, la grave desigualdad social en la entidad. Tenemos todo para ser el mejor estado del país. Tenemos litorales, podemos desarrollar industria; por ejemplo, con las presas Picachos y Santa María, el desarrollo del sur de Sinaloa dará un salto impresionante, y si a eso le agregamos el tren que viene de Winnipeg (Canadá) a Mazatlán, al desarrollo ya nadie lo detiene.

Este tren movería 8 mil contenedores diarios, y después se volvería turístico. Estaré encantado de impulsar estos proyectos".

¿Se considera un hombre de familia?

"Soy un hombre de familia, pero es importante aclararles que cuando una persona se mete a la política electoral, deja de pertenecerse, a veces se sacrifica el tiempo que dedicabas a la familia, a los amigos, porque en la política las personas se deben al pueblo; eso me lo enseñó el presidente de México (Andrés Manuel López Obrador), ese es uno de los muchos aprendizajes que me ha dado".

¿Cómo fue como estudiante?

"Fui un estudiante bueno, no brillante;con buenas calificaciones. Mantuve durante mi periodo de preparatoria las mejores calificaciones. En profesional ocupé siempre los primeros lugares, pero nunca fui de excelencia".

¿Cada cuánto platica con el niño que lleva dentro?

"Si me hubieran conocido de niño, nadie me hubiera creído que llegaría a ser el alcalde de Mazatlán.Era muy tímido, hasta que me decidí a cambiar mi forma de ser".

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?

"Soy cinéfilo. Sé nombres de actores, de directores de cine, me encanta, pero como una de las paradojas de mi vida, nunca tengo tiempo de ir al cine. Hoy la tecnología nos permite buscar películas en casa. Cuando me doy la oportunidad de ver una película, lo hago muy noche o muy en la madrugada, a otra hora no puedo".

¿Cuál ha sido el principal reto para lograr el bienestar de los mazatlecos?

"Siempre dije que era necesario transformar a Mazatlán y llevarlo a ser el mejor destino turístico del país. Afortunadamente, siendo líder de agrupaciones, pude conocer todos los destinos de playa del país, pero lo que tiene Mazatlán (sol, playa, historia, gastronomía, actividades culturales, tradiciones como el carnaval y música que le da identidad), no lo tienen otros destinos turísticos del país.

Hoy, los turistas refrendan el apoyo a Mazatlán con el mejoramiento de su infraestructura y la creación de nuevos atractivos, y las cifras así lo constatan.

En medio de la emergencia sanitaria, Mazatlán es el destino con mejor recuperación y cifras de afluencia.

Las prospecciones son de cerrar el año con una ocupación hotelera del 65 por ciento. Se ha demostrado, con cifras también, que nuestro puerto es la ciudad más segura para los turistas. Tenemos los indicadores más bajos de casos activos".

Lo hemos visto en otros municipios y estados promocionando a Mazatlán, ¿cómo explicaría que Mazatlán necesita esa labor suya?

"Porque nos ha dado excelentes resultados. En temporada de verano, Mazatlán fue el destino más visitado de todo el país. Esto es resultado de la transformación física que hemos logrado en Mazatlán.

De un destino pasado de moda, lo convertimos en un destino recuperado. Nuestros viajes de promoción han permeado en los medios de comunicación difundiendo su nueva imagen, sus nuevos atractivos y la imagen renovada de un destino tradicional".

