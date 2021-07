Termina paro laboral de trabajadores sindicalizados de Jumapae en Escuinapa

Sinaloa.- Trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa decidieron dar por concluido el paro laboral que mantuvieron por seis días, en exigencia de la destitución del gerente Geovani Saracco Martínez.

Diego Armando Rincones Altamirano, secretario general de Jumapae informó que el paro que iniciaron el miércoles 6 de julio, fue concluido este lunes a las 12:00 horas, al lograr llegar acuerdos con autoridades municipales.

La exigencia de la base sindical era directamente a los integrantes del Consejo Municipal de Jumapae a quienes pedían la destitución del gerente de esta paramunicipal, ya que laboran bajo presión y acoso, así como amenazas de despedirlos.

Señalaban la falta de cumplimiento de los acuerdos tomados con el gerente, en donde exigían la asignación de dos plazas de fontaneros, nombramientos y el pago de aguinaldos a pensionados y jubilados.

Rincones Altamirano relató que durante la mañana de este lunes se reunieron con autoridades municipales con quien lograron obtener los siguientes acuerdos.

“Aceptamos que el gerente continué al frente de la junta, con el compromiso de sacar en abono los aguinaldo, primas vacacionales, finiquito de compañeros jubilados, y que los pagos ya sean equitativo que no les paguen a uno si y a otros no”, especificó el líder sindical.

Dijo que en el tema de sindicalizaciones y nombramientos quedó pendiente, será analizado más adelante.

Geovani Saracco Martínez, gerente de Jumapae informó que el Consejo lo ha respaldado y continúa él al frente de esta dependencia de gobierno, ya que sería muy aventurado y arriesgado realizar un cambio, ya que actualmente están en el proceso de entrega recepción.

“Informarles que la sindicalización de más personas no se va a poder, ya me lo negaron, son tres los que entraron y ya no se pueden más, por la situación en la que estamos y en estos momentos no estamos contratando personal, aunado a que pedían aumentos de sueldos, nombramientos, lo que quieren es ocupar los puestos más altos para ganar más dinero, tenemos tabuladores de ellos de vacantes y hay vacantes muy, muy altas, pero como las vamos a dar si la situación está difícil en la Junta”, explicó .

Saracco Martínez puntualizó que como gerente siempre su prioridad ha sido el garantizar el servicio a la población y que lamentablemente el paro laboral que realizaron los trabajadores sindicalizados afectó el suministro que se brindó en los últimos días.

