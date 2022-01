Terrenos de CIP Playa Espíritu en Sinaloa son muy elevados, lo que los convierte inviable a la inversión

Escuinapa, Sinaloa.- El CIP Playa Espíritu en Escuinapa, Sinaloa, es un lugar muy bonito que posee un fuerte potencial turístico por sus bellezas naturales, playas vírgenes con una gran fauna, pero con terrenos muy caros que vuelven inviable la inversión para desarrollar algún proyecto turístico, por lo que se requiere que el Gobierno Federal oferte estos espacios a un mejor costo, comentó Guillermo Trewartha Domínguez.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación zona sur en su visita al municipio de Escuinapa emitió su opinión sobre el tan famoso CIP Playa Espíritu y aseguró que esta zona costera de este municipio posee una gran riqueza natural que haría atractivo la inversión nacional e internacional, pero sus costos tan elevados los vuelve inviable.

“El tema del CIP Playa Espíritu ha sido tocado a nivel intercamaral, lo de la rifa esperemos que ojalá no haya resultado positiva, que no hayan tenido buenos resultados. Yo creo que el Gobierno Federal no debe ver este proyecto como lo ha hecho, ya que en esta zona hay mucho potencial y platicando con promotores de aquí de Escuinapa la realidad es que se debe buscar inversionistas que verdaderamente le quieran apostar a este proyecto de índole turística”, enfatizó el líder de la CMIC.

Dijo que Fonatur ha aplicado una fuerte inversión a Playa Espíritu, lo que ha generado que el costo de los predios en esta zona sea muy elevado y vuelva inviable la inversión nacional y extranjera.

Inversión inviable: Terrenos de Playa Espíritu en Sinaloa son muy elevados | Foto: María Ibarra/ Debate

“Fonatur le ha invertido tanto dinero al CIP Playa Espíritu y se debe promover que pudiera tener alguna perdida el Gobierno Federal, ya que los lotes en esta zona ya tienen un precio, pero son muy elevados, tienen que buscar bajarles para que esto sea atractivo y redituable a futuros inversionistas”, indicó.

Trewartha Domínguez dijo que este tema lo han platicado con el presidente de inmobiliarias y actualmente los problemas que existen en este sector es que los terrenos los están queriendo vender muy caros, porque no existe una regularización y esto genera que los precios se disparen por metro cuadrado, se vuelve tan caro el terreno que es inviable la inversión.

“Yo creo que el Gobierno Federal debe bajar sus retenciones y debe de alguna forma promover algún inversionista privado para el CIP Playa Espíritu, porque lo están vendiendo muy caro, lo que lo convierte en poco redituable. Pese a que el lugar es muy bonito. Debe de haber mercado, siempre lo hay, yo he trabajado en desarrollos muy importantes como Marina Ixtapa, Marina Mazatlán, Marina Vallarta y mucho tiene que ver el costo del terreno. Por ejemplo en Ixtapa estaba en dos dólares por metro cuadrado”, concluyó Trewartha Domínguez.