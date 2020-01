Thomás Alejandro, es el primer bebé del 2020 en Mazatlán

Mazatlán.- A inicios del nuevo año 2020, seis bebés llegaron al mundo en el hospital general Doctor Martiniano Carvajal.

El primero nació la madrugada del 1 de enero a las 03:38 horas, fue niño, de nombre Thomás Alejandro, informó el subdirector médico, del nosocomio, Alberto Lagunes. El niño nació sano y sin complicaciones.

Los padres de Thomás son originarios de El Vainillo, sindicatura de Villa Unión. La afortunada madre, Violeta Martínez, es ama de casa y se dijo contenta y emocionada.

“Me siento bien, muy emocionada y orgullosa porque mi hijo fue el primer varón que nació entrando el año. Según yo y los médicos, era para que naciera entre los días 24 o 28 de diciembre, pero no, ya hasta el día 31 me empezaron los dolores un poco leves, y hasta las 09:30 de la noche me empezaron más fuertes, pero hasta el día 1 de enero, a las 03:38 de la mañana fue cuando me dieron los dolores más intensos. Es una emoción imposible de explicar. Es muy doloroso, sí, pero es algo muy bonito”, expresó, Violeta, de 18 años.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

Después del primer nacimiento del 2020, se presentaron seis partos más.

Hemos estado un poquito saturados en cuestión de tococirugías, en nacimiento de bebés, incluso más que otros años. Aumentó el número de partos, comentó Lagunes.

Emergencias

El hospital general atendió a sus pacientes en el cierre de año.

Enfermedades generales del día 30 fueron 28 casos; el día 31 fueron 8; en total, 36, además de 23 atenciones obstétricas, dos traumas mayores y una intoxicación etílica.

Esto es un hecho histórico. En años anteriores teníamos muchos casos de intoxicaciones y este año solo tuvimos uno, dijo el subdirector médico.

Lagunes sostuvo que en el hospital general seguirán trabajando arduamente, realizando de manera oportuna las guardias, pues los doctores y enfermeras están altamente capacitados para atender cualquier emergencia que se presente en la clínica.

Una de las tareas pendientes es el cambio de las actividades médicas del nosocomio al nuevo edificio construído en la ciudad.