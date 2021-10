Tianguistas piden un día más para aumentar ventas en Mazatlán

Sinaloa.- Ante la baja de ventas en el tianguis de la Juárez, en la ciudad de Mazatlán, los comerciantes solicitan a las autoridades un día más de labores.

La presidenta del Comité de Tianguistas, Amalia Sughey García Lizárraga, señaló que desde el mes de septiembre habían solicitado el permiso pero hasta ayer no habían logrado su objetivo.

Serán insistentes

Volverán a enviar un escrito con firmas para la segunda semana de noviembre. En caso de no tener respuesta, los vendedores de ropa y artículos que son los que quieren vender el día extra acudirán al Ayuntamiento para manifestarse.

Para no ocasionar problemas con los dueños de las casas de la zona, buscan instalarse alrededor de la cancha, la plazuela y la iglesia.

“Nada más queremos trabajar los que vendemos ropa y chácharas, porque nosotros casi no vendemos y no hemos visto una mejora en nuestra economía. Los demás venden toda la semana en otras partes y los domingos se vende más lo de abarrotes y comida”, expresó García Lizárraga.

La lideresa de los tianguistas aseveró que aunque se observe mucha gente en la zona de ventas, solo acuden a observar y compran en puestos de comida, abarrotes y fruterías.

Comentó que los clientes aún no están preparados para gastar. Esperan un repunte de ventas hasta el próximo mes, porque es la fecha en la que les llega el aguinaldo en el caso de algunos pensionados.

Intensifican protocolos

García Lizárraga reconoció que después de acudir al Ayuntamiento para comentar que se relajaron las medidas sanitarias, ayer los inspectores intensificaron los protocolos.

Aunque algunas personas se bajan el cubrebocas cuando recorren el tianguis, ya son minoría.

Los comerciantes comentaron que ellos atienden a todos los clientes por igual, pues ante la crisis no pueden darse el lujo de no venderle a una persona que no use cubrebocas, pues ese es trabajo de los inspectores. Aseguran que ellos están acatando las medidas de sanidad que les recomiendan.

Para entender...

Buscan regularizarse

La presidenta del comité de locatarios comentó que buscan regularizar a aquellas personas que tienen más de 10 años como vendedores y aún no tienen un permiso. Ya cuentan con un escrito con firmas de todos los comerciantes que buscan obtener la autorización.

Aunque ya han gestionado esa solicitud, volverán cuando entre la nueva administración para presionar a las autoridades. Son más de 100 personas las que buscan un permiso oficial.