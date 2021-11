Tiene El Potrero de Carrasco un vínculo con la Revolución Mexicana

Sinaloa.- El Potrero de Carrasco es un pueblo en Mazatlán marcado por la Revolución Mexicana. Del mencionado poblado era procedente el militar Juan Carrasco, quien participó en la revolución de 1910.

El Potrero de Carrasco es un pueblo que se formó desde hace más de 120 años, según los pobladores, es uno de los primeros que se fundó en el municipio de Mazatlán.

La historia

Mireya Páez de Carrasco, es esposa del bisnieto de Juan Carrasco. Cuenta que la familia Carrasco Páez heredó la casa de los abuelos del militar, Mireya recordó que su hogar antes era muy grande, con caballerizas, espacio para carros.

“Dicen que ahí guardaba sus monedas según, pero no sabemos qué pasó con ellas. No hemos encontrado nada, nomás tenemos el puro son de que somos de la familia Carrasco pero no dejó nada, lo hipotecó el gobierno de ese entonces, lo único que dejó fue tierras que repartió a sus hijos”, expresó Mireya Páez.

En la morada de los Carrasco Páez tienen una fotografía de Juan Carrasco, buscan conservarla porque es de los pocos recuerdos que les quedan. Tienen un retrato más grande pero está en poder de otro bisnieto.

Cabe mencionar que el terreno en donde se encuentra la iglesia de la comunidad es terreno de los Carrasco, lo donaron para que se construyera la capilla, aunque es pequeña es representativa para los habitantes, ahí se realizan todo tipo de festejos, desde bautizos, quince años y bodas.

Es recordado

Emocionada, Mireya destacó que todas las familias de alrededor llegan al pueblo y buscan su casa.

“Hay algunas personas que participaron con él, en la revolución, vienen señores de más de 80 años y nos dicen que lo conocieron, que anduvieron con él, mucha gente de las Puertas de Canoas nos ha comentado eso”, dijo Mireya Páez de Carrasco.

Todas las familias de la comunidad lo recuerdan con admiración y respeto, es por eso que El Potrero, se le sumó de Carrasco.

Una de las vecinas comentó que había un corrido en honor al militar de la revolución.

En El Potrero existen dos monumentos de Juan Carrasco, uno en la entrada del lugar y otro en la plazuela. Al lugar llegan turistas, la familia les cuenta la historia de Juan Carrasco.

Lo que buscan

La familia Carrasco Páez buscan apoyo por parte de las autoridades para poder rehabilitar su vivienda.

El objetivo es que la casa en la que habitó el revolucionario, sea dada a conocer de manera nacional e internacional. Mireya Páez dijo que solicitarán apoyo a diferentes organizaciones.

Otra alternativa, sería que el hogar se convierta en museo.

“Vienen, me dicen, me apuntan, uno vive al día, somos de la familia Carrasco pero no dejó muchos recursos, a mi esposo lo único que le tocó fue esta casa, está muy vieja y para arreglarla se ocupa mucho, queremos que esto se siga conservando”, señaló Mireya.

La familia Carrasco considera que Juan Carrasco fue parte fundamental de la historia de México, es por eso que quieren que la historia del revolucionario se conserve.

Además que el pueblo se detone turísticamente, que más personas acudan a conocer la casa en donde vivió el militar y con esto las familias se pueden beneficiar. Estiman que el pueblo tiene otros atractivos para los posibles visitantes.