Tiene resultados positivos campaña del uso del cubrebocas: Alcalde de Mazatlán

Sinaloa.- El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benitez Torres, aseguró que la campaña del uso del cubrebocas y medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19 que su Administración lleva a cabo, está dando resultados.

Comentó que durante un recorrido al que se sumó con los operativos del Gobierno Municipal en la Avenida Del Mar, observó que los paseantes, tanto turistas como locales, utilizan cubrebocas.

"Me gustó mucho que ya empiezan a dar resultados todas las estrategias que hemos implementado y la mayoría de la gente trae cubrebocas en la Avenida Del Mar y eso me da gusto, y los que no traían pues accesábamos, platicábamos con ellos y aceptaban de muy buena gana".

También destacó la cooperación de la Dirección de Vialidad y Transporte y de los choferes del transporte público, que se han sumado a estas estrategias y exigen a los usuarios portar cubrebocas.

Este lunes, Mazatlán amaneció con 542 casos activos de Covid-19, por lo que continúa en color rojo del Semáforo Epidemiológico Estatal y se mantiene en segundo lugar en Sinaloa, por debajo del municipio de Culiacán que hoy registró 2 mil 198 pacientes con el virus Sars-Cov-2.

