Toca alcalde la puerta de vecinos de la Sánchez Celis

Mazatlán, Sinaloa.- Apoya a personas con problemas de salud, se limpian lotes baldíos y reparan luminarias y se dan descuentos en predial y agua potable.

Para brindar una atención directa a la ciudadanía, el presidente municipal y los directores del Ayuntamiento visitaron a los vecinos de la colonia Sánchez Celis.

El alcalde recorrió a pie calles del asentamiento para escuchar y dar respuesta a las necesidades de las familias.

En el toque de puertas, se apoyó a personas con problemas de salud, se limpiaron lotes baldíos y repararon luminarias fundidas, así como también se otorgaron convenios de descuento en el pago del predial y servicio de agua potable.

La señora María Luisa Loaiza solicitó ayuda para su hija Olga Lidia Acosta, de 48 años, que enfrenta serios problemas de salud y requiere de atención médica.

"Me escuchó y me apoyó con el doctor que tienen en el Ayuntamiento. Mi hija tiene diabetes, problemas con la tiroides, hígado graso y quistes en los riñones, es una situación muy desesperante pero hoy me siento bendecida, no esperaba esta respuesta del presidente. Tengo la confianza y la fe de que nos ayudará, él ha hecho muchas cosas buenas por la gente, ayuda mucho a las personas", dijo.

El señor Raymundo Villarreal Torres pidió convenios de descuento de pago del predial y de agua potable, asunto que inmediatamente fue solucionado por el munícipe.

"Todo estuvo perfecto. Para mí fue una sorpresa que el alcalde viniera aquí, y gracias a Dios todo salió muy bien, él siempre ayudando a la gente", expresó.

La visita se realizó con el programa "El alcalde toca a tu puerta", con el que se atendieron 32 peticiones de colonos de la Sánchez Celis.