Toma protesta Consejo Directivo de Cruz Roja de San Ignacio, Sinaloa

San Ignacio, Sinaloa.- El día de hoy, en el salón de actos del palacio municipal tomo protesta el consejo Directivo de Cruz Roja Delegación San Ignacio, Sinaloa, el cual cuál fué encabezado por el delegado estatal de dicha institución, Carlos Bloch Artola.

Dicho Consejo, quedó conformado por el empresario José Loaiza Valverde, Martha Emilia Padilla como vicepresidenta, José Romero Sandoval secretario y Guadalupe Rodríguez Ibarra como tesorera. Además de sus tres consejeros Ana Luisa Fonseca, Luis Martínez Mateo y Francisca Manjarrez Peñuelas.

En su mensaje Bloch Artola, dijo que es muy grato acudir a las renovaciones de Consejos, porque esto es oxigenar a la institución, llenarla de gente nueva, que quiere, que puede y que le interesa servir, sin ningún otro interés, más que hacer el bien por y para los demás.

Así mismo dijo felicitar al anterior Consejo, añadiendo que está es una tarea muy bonita y ardua, y que esta labor no sería posible si no existieran héroes y heroínas anónimos, que todos los días se levantan a regalar su tiempo y esfuerzo, con la idea de salvar vidas y aliviar el dolor de las personas.

Toma protesta Consejo Directivo de Cruz Roja San Ignacio | Foto: Yolanda Tenorio/ Debate

Expresó además que pondrán encarecidamente todo el apoyo durante el tiempo que estarán al frente y tratarán de hacer mejor las cosas "siempre contarán con la disponibilidad de un servidor junto con mi señora esposa, de poner muy en alto y fortalecer a nuestra institución" culminó.

Por su parte Bastidas Manjarrez, mencionó que se buscará que las personas que menos tienen, no tengan que pagar en su totalidad las cuotas que se cobran por un traslado en ambulancia, ya que no por no contar con los recursos se vayan a quedar sin recibir el servicio.

El edil hizo la petición al delegado estatal, sobre la importancia de contar con una base de Cruz Roja en Estación Dimas que brinde servicio a la zona costera, y que se reactive la de Coyotitán que es el centro del municipio, que es de vital importancia, tema que se va a analizar.

A dicho evento asistió también la esposa del delegado Fernanda Rivera de Bloch, Ernestina Manjarrez Zepeda presidenta de DIF municipal, las administradoras estatal y local, Yrene Bastidas y Martha Yadira Almaral Lafarga respectivamente.