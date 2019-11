Toman jardín de niños en Escuinapa; exigen asignación de docente

Escuinapa.- Padres de familia del Jardín de niños, María de Los Ángeles Polanco tomaron la escuela, en exigencia a las autoridades educativas la asignación de un maestro de base, para el grupo de segundo grado, ya que desde que inició el ciclo escolar 2019-2020, los alumnos se han visto afectados en su plan de estudios.

Las puertas de jardín de niños ubicado en la colonia Pueblo Nuevo fueron cerradas a las 8:30 horas de este martes, por un grupo de padres de familia que colocaron pancartas y se plantaron a las afueras de la entrada principal, para impedir el acceso y suspender clases de manera general, afectando a 199 alumnos que integran la plantilla estudiantil de esta institución educativa.

María de Los Ángeles Rodríguez, madre de familia dijo que después de meses de espera, de que las autoridades educativas atendieran la falta de maestro en este plantel, decidieron unirse para alzar la voz y exigir que este problema sea resuelto a la brevedad posible.

“Estamos aquí padres de familia apoyando en general al grupo de 2-C, porque no cuentan con una educadora desde que inició este ciclo escolar, hace tres días enviaron a una maestra, pero por razones desconocidas ya no vino, no sabemos los trámites administrativos, pero lo que sí sabemos es que los afectados son nuestros hijos”, expresó Rodríguez.

Foto: EL DEBATE

Mencionó que durante el ciclo escolar los niños no han tenido un plan de trabajo, han cambiado de maestros en muchas ocasiones y eso ha generado que algunos padres de familia, hayan optado por dar de baja a sus hijos en este kínder y buscar otras alternativas de estudio.

“Hemos decidido tomar la escuela, porque sabemos que si no hacemos las cosas de esta manera, no somos vistos y escuchados por las autoridades correspondientes, esperemos que nos apoyen, porque seguiremos en pie hasta que nuestra petición sea escuchada por las autoridades correspondientes”, puntualizó.

Alertó que lo más grave de esta situación es que ya se han registrado bajas de alumnos que han sido canalizados a otras instancias educativas por parte de sus padres, quienes al ver este problema optaron por retirarlos.

“El grupo cuando recién inicio había 30 niños, por causa de la falta de maestro hubo padres de familia que empezaron a darlos de baja y llevárselos del plantel, quedando solo 20 niños en el grupo en espera de un nuevo maestro”, señaló la madre de familia.

Autoridades reconocen que sí se han registrado bajas

Irma Concepción Toledo Campos, directora del jardín de niños María de Los Ángeles Polanco la directora reconoció que sí se han registrado bajas durante el ciclo escolar en todos los grados, ya que se tenía un total de 220 alumnos y actualmente se tiene 199.

“En estos tres años que tengo laborando en este plantel siempre se ha tenido mucho alumnado, pero en este ciclo escolar sí se ha registrado una baja en el padrón de alumnos al inicio se tenían 220, en el último censo que hicimos eran 199, en la actualidad no tenemos las cifras exactas”, informó.

Toledo Campos comentó que las autoridades educativas ya están enteradas de este problema y se espera que en los próximos días pueda ser asignada una maestra de base para el grupo de 2-C.