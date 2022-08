Toman padres de familia la secundaria de Cacalotán, Rosario

Cacalotán, Rosario.- Con cartulinas en mano padres de familia de la escuela secundaria Severiano Moreno, en Cacalotán, Rosario se plantaron en la entrada principal de este plantel para exigir una rehabilitación de la escuela.

Los inconformes señalaron que tienen años con esta problemática, pues la escuela tiene graves problemas en su infraestructura, entre la que está los techos de los baños y la bardas. Incluso señalaron que una de las bardas ya se cayó, y denuncian que esto puede ocasionar una desgracia.

"La barda acaba de caer la semana pasada, gracias a Dios que no fue en este regreso a clases, sino tal vez hubiera ocurrido una desgracia y es eso lo que queremos evitar"

Además de lo anterior comentaron que no tienen energía eléctrica, pues se necesita una subestación, y las altas temperaturas que se han presentado en la región también son un riesgo para los menores que pueden sufrir deshidratación y hasta un golpe de calor.

"No hay clases. La secundaria está en malas condiciones, ya colapsó una barda y los techos de los baños están a punto de caer, no cuenta la escuela con energía eléctrica. Los niños no pueden regresa así a clases es un peligro latente"

Los padres de familia dijeron que no bajarán la guardia y tendrán tomada la escuela hasta que les den una solución, pues ya están cansados de promesas.

"Ya no es que vengan y nos digan, 'sí ya les vamos a arreglar', No. Ahora queremos ver algo concreto, por qué se ha hablado muchas veces se han tocado puertas en varias partes y no nos han hecho caso"