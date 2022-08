Toman protesta integrantes del patronato Pro Pueblo Señorial en San Javier, San Ignacio

San Ignacio, Sinaloa.- El alcalde Octavio bastidas manjarrez tomo protesta a los integrantes del patronato Pro pueblo señorial de San Javier el cual estará encabezado por el empresario Alberto Torrero Tolosa y Cómo secretaria Paola Barraza.

El director de turismo Carlos Alberto Piña, hizo referencia a la cabecera municipal que también es pueblo señorial, y que se está trabajando para ser pueblo mágico, pero que este es un proceso más largo y la intención es que San Javier sea la segunda comunidad nombrada pueblo señorial, ya que considera que tiene todos los requisitos para participar en la próxima convocatoria, dijo que se está trabajando con la Secretaría de Turismo, para qué el expediente puede entrar para su evaluación correspondiente.

Mencionó que uno de los objetivos qué tendría esta denominación de pueblo señorial, es que tanto la Secretaría de Turismo, y otras dependencias, puedan contar con la posibilidad de invertir recursos, ya que hasta el momento no existen inversión para esta denominación, a diferencia de los pueblos mágicos.

Así mismo, indicó que se tienen que cumplir ciertos requisitos para la distinción de pueblo señorial, y dijo tener confianza de qué el gobierno algún día destinará recursos para estos pueblos.

Los requisitos son trece; que cuente con una o más calles adoquinadas o empedradas, que tenga un arco estilo colonial, que tenga un centro histórico con un mínimo de diez casas coloniales, tener uno o más hoteles u hostales, tener un templo con historia, tener una tradición religiosa con arraigo, contar con más de 30 mil habitantes, contar con un museo comunitario, tener uno o más sitios con leyenda, contar con un cementerio con criptas de más de un siglo de antigüedad, y contar con un museo con historia.

El funcionario agregó qué dentro de los mismos lineamientos se pide que este comité ciudadano sea avalado por el presidente municipal y el pleno del Cabildo e Indicó que ya se hizo llegar a la secretaría de turismo un oficio donde el alcalde plantea la inquietud que tiene como municipio de participar en la convocatoria.

"Para nosotros sería muy importante tener otro pueblo señorial en el municipio, al momento que un visitante dentro del estado o de otra parte, escuché que hay un pueblo señorial o mágico, tiene el conocimiento que va a ser un lugar que tiene historia que está avalado por las dependencias para ostentar este distintivo" expresó el funcionario.

Por su parte Torrero Tolosa, dijo que este proyecto no se hace solo, pero que de la mano del gobierno y el pueblo se podrá lograr mucho ,ya que cuentan con todo lo necesario para ostentar este distintivo, agregando que ya se acerca la tradicional fiesta de la taspana.

"Yo acepté con mucho gusto encabezar este patronato, "pro pueblo señorial de San Javier", porque soy de aquí, quiero mucho a mi pueblo y deseo lo mejor para el y mi gente, les pido que no me dejen solo, que no se desesperen, ya es hora qué en San Ignacio despertemos el elefante blanco del turismo, tenemos mucho que ofrecer, y juntos lo vamos a lograr" culminó.