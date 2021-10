¡Tomar precauciones! Bomberos Mazatlán alerta sobre el uso de veladoras en altares de muertos

Sinaloa.- El segundo comandante de Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez hace un llamado para tratar de evitar incendio con el uso de las veladoras en los altares de muertos en estas tradicionales festividades de Día de Muertos.

“Las veladoras son tradicionales desde hace mucho tiempo, pero también desde hace mucho tiempo han estado provocado incendios, aquí es muy importante de que si se van a colocar veladoras, no estén cerca de donde haya papel, madera, cartón, plástico, no ponerla debajo de las mesas, ni cerca de cortinas, ni cerca de los muebles, hay que mantenerlas aisladas, es importante mencionarlo y puntualizarlo que la veladora tiene un efecto, que la flama hacia arriba desprende el calor”, informó Robles Chávez.

Así mismo mencionó que las personas tienen la creencia de poner un plato de agua abajo creyendo que con eso van a prevenir un incendio pero no, el problema es que si durante la noche la flama le está pegando al mantel, a la cortina, al papel china que se coloca en los altares, eso va a provocar un incendio.

Principalmente se les pide a la ciudadanía que las veladoras no se coloquen donde haya material combustible, que además no estén al alcance de los niños, o que no estén en el piso o que no estén vigiladas porque incluso las mascotas pueden tumbarlas.

El segundo comandante de los Bomberos Mazatlán, Saúl Robles Chávez recomienda que las veladoras se coloquen por o menos en un lugar aislado en la casa por lo menos un metro.

“La experiencia que se tiene en los incendios hemos visto que una veladora ha ocasionado el incendio de un estéreo que está enfrente y a una cierta distancia”, informó Saúl Robles.