Tomarán medidas más enérgicas por incumplir protocolos por Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- Es un hecho que mazatlecos y turistas se rehúsan a usar cubrebocas, y ante ello habrá medidas más enérgicas como sanción a establecimientos y conductores de transporte, afirmó el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mazatlán, Comisario Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

Luego de participar en una reunión de evaluación de las acciones que fueron reforzadas el fin de semana con el Presidente Municipal, lamentó la falta de compromiso de la ciudadanía en general, por lo que adelantó que en caso de que se detecten usuarios sin cubrebocas en el transporte público y de alquiler, se procederá a las sanciones por parte de los agentes de Tránsito, pues dijo, no se ha visto el actuar de la Delegación de Vialidad y Transporte en la materia.

En el caso de restaurantes y centros de diversión, comentó que será Oficialía Mayor y la Subdirección de Comercio las que intervendrán.

“La instrucción que tenemos del alcalde, Químico Luis Guillermo Benitez Torres es reforzar los operativos. Es pedirle a la gente que tomen conciencia, al momento que van al malecón, que van a la avenida del Mar a algún antro, que tomen conciencia del uso del cubrebocas, que esta enfermedad es mortal y no queremos que la lleven a su casa. Vamos a seguir invitando al transporte público; vamos a empezar a checar los camiones y las personas que no lleven cubrebocas les vamos a llamar la atención, a los choferes de pulmonías, de aurigas, no deben traer gente sin cubrebocas ni gente de copiloto. Por eso hago un llamado a Vialidad y Transportes para que también se ponga las pilas en los que a ellos les competa”, expresó el Comisario Alfaro Gaxiola.

El Secretario de Seguridad Pública destacó que además de seguir con los rondines de vigilancia en zonas turísticas y comerciales, además del área urbana y rural, los policías municipales continuarán con los operativos de concientización ciudadana, además de la entrega de cubrebocas entre visitantes y locales que acuden al área del malecón.

