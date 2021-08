Tormenta tropical Nora: Así RESCATARON a 4 personas arriba de árbol en San Ignacio, Sinaloa VIDEO

Sinaloa.- La mañana de hoy, el alcalde de San Ignacio, Sinaloa, Iván Ernesto Báez Martínez, solicitó el apoyo de diversas dependencias para rescatar a cuatro personas que habían pasado la noche en un árbol tras haber quedado atrapados por el desborde de un arroyo, al haber salido a evacuar un ganado

El edil indicó que desde la noche de ayer, habían recibido el llamado de auxilio, pero que no pudieron hacer nada debido al alto nivel de agua del lugar y a qué no paraba de llover, por lo que el día hoy intentaron de nueva cuenta el rescate, pero al ver que no pudieron hacer nada, solicitaron el apoyo de dichas dependencias.

Añadió que al lugar acudió personas de Protección Civil del Estado, elementos del Ejército y La Marina, entre ellos algunos buzos, para efectuar el rescate, el cual después de dos horas, quedaron a salvó.

Indicó que se mostraban algo nerviosos pero optimistas, pues dijeron que nunca perdieron la fé, de que serían rescatados con vida y agradecieron al alcalde y demás involucrados su rápida reacción.

Leer más: EN VIVO: Todo sobre la tormenta tropical 'Nora' en la costa del Pacífico mexicano debate

Por su parte Báez Martínez, dijo agradecer a quienes participaron en poner a salvó a estas personas, su pronta respuesta pues de inmediato llegaron al lugar, y hoy afortunadamente añadió, ya las familias de estás personas se encuentran muy felices y agradecidas, ya que al igual que ellos, pasaron la noche en vela, preocupados.