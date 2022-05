Torres Navarro: ‘El Químico’ gobierna Mazatlán al margen de los valores de la 4T

Sinaloa.- La adjudicación directa de las lamparas por más de 400 millones de pesos que adquirió el gobierno de Mazatlán está fuera de la ley, reconoció el diputado federal, Juan Guadalupe Torres Navarro.

Es un proyecto personal

El legislador de Morena señaló no intervenir en una posible denuncia, pues el recurso usado para la adquisición de las referidas luminarias no son de la Federación. No obstante, aclaró que es irregular ese tipo de compras, ya que las adjudicaciones directas se realizan con cantidades pequeñas y no con sumas millonarias.

Dijo que la costosa adquisición de luminarias va en contra del gobierno de austeridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Caso contrario, aseguró que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres está completamente fuera del proyecto del mandatario federal, ya que sus obras las ha realizado de manera personal.

Aseguró que es contrastante que empresarios a los que se pagaron 141 millones de pesos por una deuda de otras administraciones, ahora sean sus amigos.

Al pendiente del caso

El caso de las 2 mil 139 luminarias que el gobierno de Mazatlán compró por 400.8 millones de pesos, está en investigación, aseguró la diputada local del Partido Sinaloense, María del Rosario Osuna Gutiérrez.

Dijo que desde que fue interpuesta la queja por un grupo de regidores del ayuntamiento mazatleco, el caso es investigado por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. La legisladora señaló que el Congreso continúa al pendiente de la resolución de la ASE, la cual será fundamental para deslindar responsabilidades y otorgar las sanciones correspondientes.

Lámparas costosas

Como escandaloso calificó la diputada local, Celia Jáuregui Ibarra, el gasto que ha realizado la administración de Luis Guillermo Benítez Torres al comprar luminarias costosas.

“Con el precio de una lámpara puedes levantar una escuela completa, como sucedió con un plantel de La Noria, donde piden 180 mil pesos para habilitarla.”

Aclaró que es la ASE la que determinará si hubo violación de la ley, tras la adquisición de las lámparas, por las que el Ayuntamiento de Mazatlán pagó más de 400 millones de pesos. Jáuregui Ibarra aseguró estar al tanto del caso.

Te recomendamos leer:

El Dato

La denuncia

El 9 de mayo, los regidores América Carrasco, Martín Pérez, Reynaldo González y Francisca Osuna Velarde interpusieron la queja por el alto costo de las luminarias ante la ASE y el Congreso.